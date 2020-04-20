Задержан мужчина, который донимал пустыми разговорами операторов горячей линии по вопросам COVID-19

Сегодня вечером в центр тревоги поступили непонятные звонки из деревни Кынну в Пыхья-Пярнумаа. Стражи порядка решили разобраться, в чем дело, и выехали по месту жительства человека, который им звонил. Тот встретил их угрозами, пишет Pärnu Postimees.