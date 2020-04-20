Задержан мужчина, который донимал пустыми разговорами операторов горячей линии по вопросам COVID-19

Сегодня вечером в центр тревоги поступили непонятные звонки из деревни Кынну в Пыхья-Пярнумаа. Стражи порядка решили разобраться, в чем дело, и выехали по месту жительства человека, который им звонил. Тот встретил их угрозами, пишет Pärnu Postimees.
Звонившим оказался 60-летний мужчина, который атаковал открытую в связи с коронавирусом горячую линию 1247 своими пустыми разговорами. Находившиеся за дверью его квартиры полицейские попросили объяснить, что случилось, но человек стал угрожать им физической расправой.
С целью обеспечения безопасности полицейские вызвали на место происшествия второй патруль и задержали 60-летнего скандалиста. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По номеру 1247 центра тревоги можно получить информацию, которая касается коронавируса и его распространения, за исключением консультаций врачей.