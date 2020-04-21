Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной

Стоимость майских фьючерсов на нефть американской марки WTI снизилась до 0,01 доллара за баррель, а затем рухнула до минус 37,63 доллара за баррель. Такого обвала не было еще ни разу за всю историю фьючерсных торгов, пишет DW.
Цена на нефть американской марки WTI обрушилась до новой рекордно низкой отметки и впервые в истории стала отрицательной. Вечером в понедельник, 20 апреля, майские контракты на американскую нефть к концу торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) стоили минус 37,63 доллара за баррель, сообщают информагентства Reuters и AFP .
Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI на лондонской бирже ICE Futures сначала упала почти на 100 процентов до 0,01 доллара США за один баррель, а затем также ушла в минус.
Это самый низкий показатель с начала торговли фьючерсами в 1983 году. Майские фьючерсы WTI истекают вечером 21 апреля. Фьючерсы на нефть WTI на июнь 2020 года подешевели на 12,4 процента до 21,92 доллара за баррель.
Пандемия и конфликт в ОПЕК+
Одной из причин обрушения цен на нефть является низкий спрос на сырье на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, в США почти исчерпаны все возможности для хранения нефти.
Немалую роль сыграли и разногласия между странами-производителями нефти. В начале марта участники ОПЕК и ее партнеры не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки. На снижении настаивала Саудовская Аравия, а РФ выступила против. Провал переговоров привел к ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией и падению цен на нефть до минимума за 18 лет. В начале апреля страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти.