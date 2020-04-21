Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной

Цена на нефть американской марки WTI обрушилась до новой рекордно низкой отметки и впервые в истории стала отрицательной. Вечером в понедельник, 20 апреля, майские контракты на американскую нефть к концу торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) стоили минус 37,63 доллара за баррель, сообщают информагентства Reuters и AFP .

Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI на лондонской бирже ICE Futures сначала упала почти на 100 процентов до 0,01 доллара США за один баррель, а затем также ушла в минус.

Это самый низкий показатель с начала торговли фьючерсами в 1983 году. Майские фьючерсы WTI истекают вечером 21 апреля. Фьючерсы на нефть WTI на июнь 2020 года подешевели на 12,4 процента до 21,92 доллара за баррель.

Пандемия и конфликт в ОПЕК+

Одной из причин обрушения цен на нефть является низкий спрос на сырье на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, в США почти исчерпаны все возможности для хранения нефти.