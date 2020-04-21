Эстония направит ВОЗ 100 000 евро на борьбу с коронавирусом в развивающихся странах

Эстония предоставит Всемирной организации здравоохранения дополнительно 100 000 евро на борьбу с коронавирусом в развивающихся странах.
"Эстония в рамках всемирного сбора средств выделит ВОЗ 100 000 евро, но не для покрытия расходов постоянной деятельности организации, а для развивающихся стран, чтобы те смогли взять вирус под контроль", - заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в интервью Vikerraadio.
Министр иностранных дел считает, что деятельность ВОЗ во время кризиса с коронавирусом следует проанализировать, но это не означает, что следует искать альтернативу этой организации, сообщает новостной портал ERR.
По словам министра иностранных дел, Эстония как член Совета Безопасности ООН во время своего председательства в мае этого года планирует поднять вопрос о связи между коронавирусом и безопасностью.