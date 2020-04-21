Эстония направит ВОЗ 100 000 евро на борьбу с коронавирусом в развивающихся странах

"Эстония в рамках всемирного сбора средств выделит ВОЗ 100 000 евро, но не для покрытия расходов постоянной деятельности организации, а для развивающихся стран, чтобы те смогли взять вирус под контроль", - заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в интервью Vikerraadio.

Министр иностранных дел считает, что деятельность ВОЗ во время кризиса с коронавирусом следует проанализировать, но это не означает, что следует искать альтернативу этой организации, сообщает новостной портал ERR.