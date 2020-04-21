В Италии впервые с начала пандемии коронавируса снизилось число зараженных

Сейчас коронавирусом в Италии заражены 108 237 человек - на 20 человек меньше, чем сутками ранее.

По-прежнему уменьшается число пациентов в палатах интенсивной терапии. Лечение в отделениях интенсивной терапии получают 2573 жителя Италии, что на 62 человека меньше, чем днем ранее.

В общей сложности в Италии число тех, кто сдал положительный тест на коронавирус, составляет 181 228 человек. Сюда входят те, кто болеет сейчас, кто выздоровел или умер. За последние сутки число выявленных случаев выросло на 2256.