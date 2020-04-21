Есть у эпидемии начало, нет у эпидемии конца!

Вообще-то, строго следуя правилам цитирования, следовало бы вместо слова «эпидемия» употребить «революция», но нам в нынешней ситуации только её еще не хватало. Обойдемся пандемией. Каковая, в свой черед, для цитаты не годится по причине нарушения размера и ритмики. Так что пусть будет эпидемия: хрен редьки не слаще.
Это всё – к тому, что пока в большинстве стран пик распространения вируса не то, чтобы не пройден, а вовсе еще даже и не достигнут, но многие европейские государства уже начинают поговаривать о введении послаблений в режиме чрезвычайного положения. Чехия, Австрия, Дания... А Испания и вовсе всерьез намерена привлечь летом как можно больше туристов, без которых её экономике грозит серьезный каюк. Чем привлечь? Может, экскурсиями по местам массовых захоронений жертв коронавируса? Оформив их в стиле Сальвадора Дали и Гауди…
Потому что круглая Земля
По-человечески все, вроде, понятно: опять весна на белом свете, бери шинель, пошли из дома! В народе начинается брожение, погода манит выйти наружу, прекратив это затворничество. Тем более вид из окна убеждает, что на улицах покойники не валяются, а по телевизору показать можно все что угодно, к этому-то мы привыкли еще задолго до коронавируса и связанных с ним удовольствий в формате «колонии общего режима».
Конечно, некомфортно сидеть взаперти, тогда как даже среди твоих знакомых почти нет тех, кто заразился бы этим зловещим COVID-19 (сама аббревиатура-то как жутко звучит!), а если кто и температурит или покашливает, так ведь сезон же, разгул ОРЗ и ОРВИ…
И все чаще раздаются голоса, что, мол, не так страшен черт, как его… и, ежели чего, то и на старуху бывает… и метла раз в год стреляет… Ну, и так далее.
А можно еще вспомнить, что в осажденном Ленинграде, когда с улиц не успевали убирать тела замерзших или скончавшихся прямо на ходу от голода, в концертном зале музыканты негнущимися от мороза пальцами играли великие произведения Чайковского, Бетховена, Баха. Но только не надо при этом забывать, что такое музицирование ничего общего не имело с развлечениями; а живое приобщение к прекрасному, как и простое общение и друг с другом, жителям блокадного города было жизненно необходимо. В отличие от вызванного вирусом режима чрезвычайной ситуации, когда буквально каждый может быть носителем инфекции, даже не подозревая об этом, а значит – стать, вольно или невольно, виновником чужого несчастья.
Но все призывы «оставаться дома» и «проявить гражданскую сознательность», помноженную на «социальную ответственность», становятся всё менее и менее действенными, когда за окнами распускаются свеженькие зелененькие листочки, вот-вот зацветет вишня, а на горизонте всё явственней маячит планетарных масштабов экономическая катастрофа. Вот и выбирай тут: помереть здоровеньким, или фиг с ним – с вирусом, и гори всё синим огнем?!
Собственно, и правительства тоже можно понять: у одних не за горами выборы, а у других они и вовсе под самым носом. И что?! Прикажете завинчивать гайки чрезвычайного положения еще туже? Держать народ в узде и не пущать на травку? А голосовать за нас Пушкин будет?!
Так что готовьтесь, уважаемые граждане: вот-вот шлюзы особого режима откроются, темницы рухнут, и свобода вас встретит радостно у входа. А уж что и кто там нам (вам) при этом отдаст – это как повезет.
Однако же надо быть тогда готовыми и к тому, что вслед за нашими шлюзами откроются таковые и у соседей, а они, может быть, еще не достигли полной и окончательной победы над вирусом, и принесут их граждане нам его с собой полной мерой по новой…
Выбор за вами, господа!
Самое смешное в сложившейся ситуации то, что все всё понимают. Живем ведь в пространстве без барьеров, вся информация доступна. И никто никому рот не затыкает. Каждый волен говорить, что думает, и каждый волен слушать то, что ему говорят. При этом СЛЫШАТЬ или НЕ слышать.
Одни говорят, что вирус не так уж и опасен, надо только мыть руки и протирать спиртом клавиатуру на банкоматах. Маску можно носить, а можно и так ходить. А по мнению отдельных экспертов, с маской даже еще опаснее…
Другие, напротив, с цифрами и фактами на руках утверждают, что имеющаяся на данный момент пандемия – это только цветочки. Ягодки же будут такими, что мы будем завидовать поколениям, пережившим холеру, чуму и моровую язву вкупе с гриппом-испанкой.
То есть выбор за нами, господа. Давайте отпустим вожжи и начнем снимать ограничения. Не сразу, конечно, что вы, что вы! Постепенно. Чтобы те, кто выживет, смогли дождаться следующей волны инфекции, неизбежность которой, кстати, в равной степени признают как оптимисты, так и скептики. И последние в этом даже еще оптимистичнее, чем самые записные и розовощекие их оппоненты. Те просто говорят: да, сейчас плохо, но надо потерпеть, и всё обойдётся! Тогда как НАСТОЯЩИЕ оптимисты прогнозируют: да, пока всё плохо; но ничего – будет еще хуже!
Судя по воцаряющемуся официальному пофигизму, надежды на то, что перед лицом всеобщей опасности прогрессивное человечество сумеет повлиять на свои правительства и вынудить их, чтобы они, наконец, научились действовать слаженно и адекватно, в строгом соответствии с реалиями, эти надежды оказываются напрасными. Своя рубашка ближе к телу. Прав великий сатирик: что с человеком ни делай – он упорно ползет на кладбище…
Впрочем, заканчивать на пессимистической ноте не хочется. Лучше, напоследок, еще одна цитата из песни, переиначенная (к моей глубокой профессиональной зависти) коллегами из российской «Новой газеты» в виде ответа на вопрос, что теперь делать: «…шить сарафаны и лёгкие маски из ситца».
Ну, как-то вот так, примерно.