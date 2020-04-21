Есть у эпидемии начало, нет у эпидемии конца!

Это всё – к тому, что пока в большинстве стран пик распространения вируса не то, чтобы не пройден, а вовсе еще даже и не достигнут, но многие европейские государства уже начинают поговаривать о введении послаблений в режиме чрезвычайного положения. Чехия, Австрия, Дания... А Испания и вовсе всерьез намерена привлечь летом как можно больше туристов, без которых её экономике грозит серьезный каюк. Чем привлечь? Может, экскурсиями по местам массовых захоронений жертв коронавируса? Оформив их в стиле Сальвадора Дали и Гауди…

Потому что круглая Земля

По-человечески все, вроде, понятно: опять весна на белом свете, бери шинель, пошли из дома! В народе начинается брожение, погода манит выйти наружу, прекратив это затворничество. Тем более вид из окна убеждает, что на улицах покойники не валяются, а по телевизору показать можно все что угодно, к этому-то мы привыкли еще задолго до коронавируса и связанных с ним удовольствий в формате «колонии общего режима».

Конечно, некомфортно сидеть взаперти, тогда как даже среди твоих знакомых почти нет тех, кто заразился бы этим зловещим COVID-19 (сама аббревиатура-то как жутко звучит!), а если кто и температурит или покашливает, так ведь сезон же, разгул ОРЗ и ОРВИ…

И все чаще раздаются голоса, что, мол, не так страшен черт, как его… и, ежели чего, то и на старуху бывает… и метла раз в год стреляет… Ну, и так далее.

А можно еще вспомнить, что в осажденном Ленинграде, когда с улиц не успевали убирать тела замерзших или скончавшихся прямо на ходу от голода, в концертном зале музыканты негнущимися от мороза пальцами играли великие произведения Чайковского, Бетховена, Баха. Но только не надо при этом забывать, что такое музицирование ничего общего не имело с развлечениями; а живое приобщение к прекрасному, как и простое общение и друг с другом, жителям блокадного города было жизненно необходимо. В отличие от вызванного вирусом режима чрезвычайной ситуации, когда буквально каждый может быть носителем инфекции, даже не подозревая об этом, а значит – стать, вольно или невольно, виновником чужого несчастья.

Но все призывы «оставаться дома» и «проявить гражданскую сознательность», помноженную на «социальную ответственность», становятся всё менее и менее действенными, когда за окнами распускаются свеженькие зелененькие листочки, вот-вот зацветет вишня, а на горизонте всё явственней маячит планетарных масштабов экономическая катастрофа. Вот и выбирай тут: помереть здоровеньким, или фиг с ним – с вирусом, и гори всё синим огнем?!