Полиция ответила Таллинну: безопасность людей важнее износа дорог

Как сообщил подполковник полиции Хайко Михкельсон, появившиеся в конце марта новости, в которых стражи правопорядка рекомендовали не спешить с заменой зимних шин, были составлены на основе прогнозов погоды о том, что зимние погодные условия сохранятся в и апреле.

По его словам, своей профилактической работой полиция в первую очередь способствует предотвращению аварий и считает важным предупредить людей о том, что езда на летних шинах в апреле этого года может быть небезопасной, поэтому езду в апреле на шипованной резине в нынешних условиях нельзя расценивать как проступок.

Схожей точки зрения придерживаются и в Департаменте шоссейных дорог. Представитель этой организации Юрго Вахтра напомнил Калле Кландорфу, что период использования шипованной резиной регулируется постановлением министра экономики и коммуникаций, которое предусматривает, что в зимних дорожных и погодных условиях шипованные шины могут использоваться с 1 октября по 30 апреля.

По его словам, в соответствии с этим каждый водитель имеет право самостоятельно принимать решение об использовании шипованных шин до 30 апреля, если возникнут зимние дорожные и погодные условия, а отдельного постановления министра для этого не требуется.