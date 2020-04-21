Полиция ответила Таллинну: безопасность людей важнее износа дорог

В ответ на обращение вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, ранее выразившего недовольство тем, что по улицам столицы в апреле ездят машины с шипованной резиной, и полиция, и Департамент шоссейных дорог сообщили, что рекомендация водителям не спешить с заменой зимних шин была правильной, пишет Rus.ERR.
Как сообщил подполковник полиции Хайко Михкельсон, появившиеся в конце марта новости, в которых стражи правопорядка рекомендовали не спешить с заменой зимних шин, были составлены на основе прогнозов погоды о том, что зимние погодные условия сохранятся в и апреле.
По его словам, своей профилактической работой полиция в первую очередь способствует предотвращению аварий и считает важным предупредить людей о том, что езда на летних шинах в апреле этого года может быть небезопасной, поэтому езду в апреле на шипованной резине в нынешних условиях нельзя расценивать как проступок.
Схожей точки зрения придерживаются и в Департаменте шоссейных дорог. Представитель этой организации Юрго Вахтра напомнил Калле Кландорфу, что период использования шипованной резиной регулируется постановлением министра экономики и коммуникаций, которое предусматривает, что в зимних дорожных и погодных условиях шипованные шины могут использоваться с 1 октября по 30 апреля.
По его словам, в соответствии с этим каждый водитель имеет право самостоятельно принимать решение об использовании шипованных шин до 30 апреля, если возникнут зимние дорожные и погодные условия, а отдельного постановления министра для этого не требуется.
Ранее стало известно, что вице-мэр Таллинна Калле Кландорф обратился к государственным органам, чтобы узнать, кто и почему разрешил в апреле ездить на шипованных шинах, а запрошенная информация был необходима для возбуждения официального производства, чтобы решить, обосновано ли и в каком объеме взыскание ущерба с принявшего решение должностного лица или организации.