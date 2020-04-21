Хельме: лучше потерпим на несколько недель или на месяц дольше, чтобы не было регресса

По словам министра, в обществе возник определенный диссонанс в понимании ситуации, когда премьер-министр сказал, что мы можем начать обсуждать смягчение ограничительных мер. "Это не означает, что чрезвычайное положение не будет продлено", - подчеркнул Хельме, добавив, что, по сути, должны быть продлены все действующие сейчас меры.

Тем, кто указывает на то, что в других странах уже стали смягчать ограничения, Хельме ответил, что в тех странах ограничения были жестче, чем в Эстонии.