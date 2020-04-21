В первый месяц чрезвычайного положения платежный отпуск получили 1400 частных клиентов

«1400 платежных отпусков в первый месяц чрезвычайного положения показывают, что финансовое положение наших частных клиентов до сих пор было хорошим и потребность в платежных отпусках не носила массового характера. Платежный отпуск – это совершенно естественная и обычная практика при возникновении временных платежных затруднений, и клиентам не стоит стесняться его спрашивать. Предоставляя платежный отпуск, банк SEB остается таким же партнером, как и при выдаче кредита – мы заботимся о своем клиенте и желаем ему только лучшего. Банк SEB не взимает плату за обслуживание при предоставлении платежного отпуска, а при сохранении периода погашения кредита не изменяются и условия кредита», – прокомментировал член правления SEB Айнар Леппянен.

Процесс ходатайства о платежном отпуске и подписания заявления происходит в SEB полностью в электронном формате, и клиенту не требуется для этого посещать банковскую контору. Подробная информация по ходатайству о платежном отпуске находится здесь.

«Платежный отпуск по жилищному кредиту выдается обычно на шесть месяцев, и при необходимости его можно продлить даже до года. Можно взять и более короткий отпуск. Как правило, клиентам и не нужен весь первоначально установленный период платежного отпуска, и они возобновляют свою обычную выплату по кредиту, когда находят новую работу и восстанавливается доход», – добавил Айнар Леппянен.