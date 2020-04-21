В Хаапсалу производят 400 мешков для трупов в месяц

«Отлично!» - отвечает женщина с улыбкой.

Если у других иные задачи: шить маски и другие медицинские принадлежности, то Лена в состоящем из восьми человек коллективе специализируется на шитье мешков для трупов. Такую работу хорошими словами они не описывают. «Ужасно. Неприятное ощущение. Не хочется думать о том, кого в него положат», - говорит шьющая маски Проос.

По словам ее коллеги Хели, свое влияние оказывают и радио- и теленовости: «Ужасы рассказывают по радио, талдычат с утра до вечера одно и то же».

Медицинские принадлежности они шили постоянно, еще до вспышки вируса. Но тогда периодически шили и одежду по рисункам шведских дизайнеров. Работающие на предприятии Estec Õmblus OÜ швеи хотели бы вернуться к приятной работе: снова шить красивые женские дизайнерские вещи.

Мешки для Швеции

Вся их продукция отправляется в Швецию.

Швея Татьяна Проос рядом с только что изготовленными 19 мешками для трупов. ФОТО: Sander Ilvest

Мешки для трупов они шьют уже несколько лет, но до сих пор в очень маленьких количествах: 20-30 в неделю. По словам собственника предприятия, шведа Ааге Линдфорса, за большим спросом, прежде всего, стоит распространение коронавируса в Швеции, где по состоянию на вчерашнее утро умерли 1540 человек.

«Раньше ими пользовались, прежде всего, для жертв убийств, дорожных аварий и самоубийств. Теперь пришла корона и все идет для этого», - говорит он. Мешки отправляются в самую большую больницу Стокгольма, поскольку большая часть смертей регистрируется именно там.

Работавшие десятилетиями вместе на Хаапсалуской фабрике швеи говорят, что когда образец мешка для трупа впервые привезли на фабрику, некоторые из них даже не хотели трогать его руками. «Но потом привыкли. Просто не нужно думать о том, что в него кого-то положат», - говорит Проос.

По данным Департамента здоровья, в Хаапсалу не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. «Но, когда знакомые спрашивают, что мы сейчас шьем, то удивляются. Чужих это шокирует», - говорит Проос.

Носители вируса

Отправляемые из Хаапсалу в Швецию мешки, по словам собственника фабрики, изготовлены из специального материала и сшиты так, чтобы ничего из него не просочилось. Раньше использовали материал, который можно было использовать несколько раз, стирали и снова использовали. Теперь мешки делают из материала, который можно сжечь.

Одной из причин, почему шведы заказывают свои мешки именно в Эстонии, по словам Линдфорса заключается в том, что в Швеции недостаточно таких фабрик. Кроме того, самим эстонцам так много мешков не нужно.

«У нас более 1500 умерших от коронавируса, у вас – 40. И в Эстонии дешевле производить. Один мешок стоит около 200 евро», - говорит купивший в начале 1990-х годов в Хаапсалу швейную фабрику швед.

Спрос на мешки для трупов вырос, поскольку коронавирус может заражать и после смерти человека. Например, Департамент здоровья раздал больницам четкие инструкции, как обрабатывать тела после смерти. В числе прочего, хоронить в открытом гробу разрешено только при условии, что скорбящие родственники ни при каких условиях не будут прикасаться к телу.