Вт, 21.04.2020
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Заразившийся коронавирусом футболист клуба АПЛ рассказал о страхе за жизнь

Патрик Кутроне

ФОТО: LM/Matteo Papini / IPA/PA Images

Нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» Патрик Кутроне, вылечившийся от коронавируса, рассказал о протекании болезни.

По словам игрока, в начале марта у него поднялась температура и появилась боль в горле, затем он прошел тест на COVID‑19, который оказался положительным. Кутроне отметил, что поначалу испугался за свою жизнь, а также за жизнь родственников и партнеров по команде, так как вирус «подлый, и о нем никто ничего не знает».

Однако через несколько дней форвард почувствовал себя лучше, а спустя несколько недель тест на вирус дал отрицательный результат.

Сейчас футболист вместе с девушкой находится дома во Флоренции, тренируется по индивидуальной программе и ждет возобновления чемпионата. Кутроне в нынешнем сезоне провел семь матчей в итальянской серии А, в которых сделал одну голевую передачу.

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