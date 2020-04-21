Заразившийся коронавирусом футболист клуба АПЛ рассказал о страхе за жизнь

По словам игрока, в начале марта у него поднялась температура и появилась боль в горле, затем он прошел тест на COVID‑19, который оказался положительным. Кутроне отметил, что поначалу испугался за свою жизнь, а также за жизнь родственников и партнеров по команде, так как вирус «подлый, и о нем никто ничего не знает».