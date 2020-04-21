Вт, 21.04.2020
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Матчи Бундеслиги могут возобновить 9 мая без зрителей

Dortmund, Signal Iduna Park, 24.01.20: Erling Haaland dortmund jubelt nach seinem Tor zum 5:1 im Spiel der 1. Bundesliga zwischen Borussia Dortmund vs. 1.FC Köln in der Saison 2019/2020. DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. *** Dortmund, Signal Iduna Park, 24 01 20 Erling Haaland dortmund cheers after his goal for the 5 1 in the match of the 1 Bundesliga between Borussia Dortmund vs. 1 FC Köln in the 2019 2020 season DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video

ФОТО: Mika Volkmann via www.imago-images.de/imago images/Mika Volkmann

Сезон в Бундеслиге может возобновиться в начале мая, передает Sports.ru.

Проведение матчей могут начать 9 мая, игры пройдут без зрителей, сообщил генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт.

«Мы получили ряд позитивных сигналов. Это открывает обеим Бундеслигам  серьезные перспективы. Это очень важные и позитивные новости для фанатов всех клубов.

Группа медиков разработала концепцию – от командных тренировок до проведения игрового дня. Это касается не только того, что происходит на поле, но и рядом с ним. Это риск, но клубы возьмут на себя ответственность.

Политики доверяют нам, и мы, особенно игроки, должны выступить ролевыми моделями. Речь идет о гигиенических мерах и образцовом отношении к вопросам социальных контактов. Очень важно действовать дисциплинированно, это касается не только работодателей, но и болельщиков.

Что касается матчей без зрителей, то нельзя говорить, что они так же хороши и красивы, как игры с болельщиками, но с точки зрения экономики это единственный вариант для Бундеслиги. Многие клубы будут сохранены.

Призываю всех к терпению. Завтра мы обсудим все с президиумом, а в четверг поговорим об этом с клубами», – сказал Зайферт.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии выросло за сутки на 1 775 и составило 141 672. Скончались 110 заболевших, а общее число летальных исходов составляет 4 404.

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