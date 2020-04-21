Датским парикмахерским разрешили открыться одними из первых. ФОТО: Liselotte Sabroe/AP

После того, как Дания частично отменила ограничения, введенные месяц назад из-за пандемии коронавируса, в стране впервые открылись парикмахерские. Но попасть в них не так просто, потому что желающих постричься слишком много.

«Это просто сумасшествие. У нас все зарезервировано на ближайшие две недели», - говорит Фил Оландер, хозяин одной из парикмахерских в центре Копенгагена.

Он рассказывает, что после того, как в пятницу власти объявили о смягчении карантина, его онлайн-система резервирования не выдержала нагрузки из-за слишком большого числа клиентов.

Владелец еще одной копенгагенской парикмахерской рассказал мне, что работа всех его сотрудников полностью расписана на ближайшие три недели - и им придется работать сверхурочно, чтобы обслужить всех, кто успел заказать стрижку.

Власти также разрешили открыться тату-салонам, салонам красоты, стоматологическим поликлиникам и магазинам оптики. Возобновятся и уроки вождения. Впрочем, всем этим компаниям придется следовать новым, более жестким санитарным правилам.

Полная уборка

«После каждого клиента мы должны проводить полную уборку, - говорит Оландер. - То есть нужно дезинфицировать все кресла, все инструменты - вообще все - от дверной ручки до считывателя кредитных карточек. Это очень много дополнительной работы».

В новых условиях изменился даже внешний вид его парикмахерской - там расширили зону ожидания и убрали глянцевые журналы, которые можно было полистать в ожидании стрижки.

«Мне уже пора было постричься, и я обычно прихожу сюда», - говорит один из клиентов Христиан Рикхоф. Он согласен с отменой ограничений и не боится, что это приведет к новой волне распространения инфекции: «Я думаю, что власти держат это под контролем, я им верю».

Большинство парикмахерских хорошо подготовились к открытию. Все десять салонов, мимо которых я прошла в моем районе Копенгагена, были готовы встречать клиентов. Однако меры безопасности везде разные.

Хозяйка парикмахерской Айси Акайя носит на работе маску и визор. В течение месяца у нее не было доходов, поэтому она довольна, что салонам разрешили открыться. Но ходить на стрижку пока готовы не все. «Молодежь к нам пошла. Но пожилые люди - нет», - говорит она.

Дания одной из первых в Европе ввела карантин - и теперь одна из первых начала его отменять. На прошлой неделе там возобновили работу детские сады и начальные школы.

Однако многие другие ограничения останутся в силе по меньшей мере до 10 мая. Границы страны остаются закрытыми, также запрещено собираться группами больше 10 человек.

Стрижка - главное?

Во время карантина жителям Европы приходится отказаться от многих привычных вещей, но одна из самых больших проблем - невозможность посетить парикмахерские.

Агентство Рейтер ссылается на социологическое исследование в Греции, во время которого треть опрошенных заявили, что именно первая стрижка будет для них главным событием после отмены карантина.

Греки пока не знают, когда они получат возможность снова посещать парикмахерские, а вот жителям Швейцарии остается ждать этого неделю.

Как отмечает Рейтер, затем салоны должны открыться в Германии, Австрии и, вероятно, Португалии.

В Дании (при населении около 5,8 млн человек) относительно низкое число заболевших и умерших от коронавируса - по данным на понедельник, там зафиксировано около 7 тыс. случаев Covid-19 и более 350 летальных исходов.

Однако в странах, больше пострадавших от коронавируса, могут потребоваться более жесткие ограничения. «Нам нужен строгий план соблюдения гигиены. Если не обеспечить безопасность, открываться нельзя, - сказала 26-летняя парикмахер из Берлина Мелани Чатфилд. - Вряд ли жизнь человека зависит от прически или покрашенных волос».