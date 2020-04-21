Вт, 21.04.2020
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Департамент здоровья утвердил условия восстановления планового лечения

Чтобы попасть на прием пациенту нужно будет учесть, что ему измерят температуру, попросят заполнить декларацию о здоровье и наденут хирургическую маску.

ФОТО: HEO RAN/REUTERS

Медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Аркадий Попов подписал инструкцию постепенного восстановления планового лечения с исполнением минимального набора правил инфекционного контроля. Кроме того, дальнейшее лечение Covid-положительных будет проводиться кроме Курессаареской больницы в семи больницах высшего этапа.

«Переход на оказание планового лечения может быть постепенным, поскольку предъявляемые к поставщикам медицинских услуг минимальные требования весьма жесткие. В нынешней эпидемиологической ситуации мы должны внимательно защищать как пациентов, так и медицинский персонал. При оказании обычных медицинских услуг нужно соблюдать усиленные правила инфекционного контроля, и открывать плановые услуги только в безопасном и проверенном объеме – за это каждая больница отвечает сама», - сказал медицинский руководитель чрезвычайного положения Департамента здоровья Аркадий Попов.

План восстановления планового лечения в Курессаареской больнице будет подготовлен отдельно в ближайшие дни. Пока Департамент здоровья советует пользоваться доступным и в условиях ограничений приемом врачей-специалистов через телемедицину, с использованием возможностей видео- и телефонных звонков.

«Многие люди очень ждут восстановления планового лечения, но все услуги, к сожалению, не получится запустить сразу, только шаг за шагом и под жестким инфекционным контролем. Самым главным условием восстановления планового лечения является наличие средств индивидуальной защиты, а также безопасный с точки зрения инфекций процесс лечения», - сказала генеральный директор Департамент здоровья, руководитель чрезвычайного положения Мерике Юрило.

«Потребность в остановке планового лечения возникла в конце марта потому, что заболеваемость Covid-19 имела тенденцию роста, во всем здравоохранении не хватало средств индивидуальной защиты, а их покупка была крайне затруднена. Для ограничения распространения вируса средства индивидуальной защиты незаменимы. По решению лечащего врача и во время ограничений разрешалось проведение такого планового лечения, в случае неосуществления которого здоровье пациента оказалось бы в опасности», - объяснила Юрило.

Инструкция устанавливает минимальный набор требований для оказания плановых амбулаторных и стационарных услуг как в центрах семейной медицины, в больницах и зубоврачебных клиниках, так и в частных медицинских учреждениях. Помещения, предназначенные для амбулаторного лечения, должны быть отделены от помещений, предусмотренных для приема пациентов с Covid-19, или же прием нужно проводить в разное время. При планировании работы нужно учитывать дополнительное время, которое потребуется для сокращения контакта между пациентами и дезинфекции поверхностей после каждого пациента.

Прибывающие пациенты должны считаться с тем, что поставщик медицинских услуг будет измерять им температуру тела, просить заполнить декларацию здоровья на Covid-19, а также дезинфицировать руки. Пациент, находясь в медицинском учреждении, будет должен носить хирургическую маску, которую ему выдадут на месте.

В случае стоматологической услуги или другой процедуры, при которой происходит аэрозольная генерация, пациент должен сделать анализ самое большое за 48 часов до начала лечения, а результат анализа должен быть отрицательным. Если данное требование выполнить невозможно, персонал должен использовать дополнительные влагостойкие средства индивидуальной защиты и респираторы.

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