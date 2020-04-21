Вт, 21.04.2020
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Необычный, но надежный способ дезинфекции разделочных досок

Lõikelaua puhastamine.

ФОТО: Shutterstock

Оказывается, что воды и средства для мытья посуды недостаточно, чтобы очистить разделочную доску от бактерий, пишет Kodustiil.

Без надлежащего ухода разделочная доска может стать очагом перекрестного загрязнения. Бактерии, содержащиеся в разных продуктах, смешиваются и могут вызывать проблемы пищеварительного тракта, даже если речь идет об уже приготовленной еде, пишет housebeautiful.com.

Наверняка опытные хозяйки знают, что для сырой рыбы и сырого мяса должны быть отдельные разделочные доски, но если по какой-то причине вы нарезали сырую рыбу или мясо и хотите тут же нарезать овощи, очистите доску отбеливателем, не содержащим хлора. Сальмонелла, бактерии кишечной палочки и листерии и другие паразиты могут распространяться через сырое мясо. Однако отбеливатель обладает дезинфицирующим эффектом, немедленно убивает бактерии и предотвращает попадание вредных микробов на ваш стол.

После обработки доску можно оставить сохнуть на воздухе или сразу же обсушить чистым кухонным полотенцем.

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