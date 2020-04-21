Фото и видео ⟩ Крупнейший в мире самолет, принадлежащий Украине, помогает в борьбе с коронавирусом

Воздушное судно доставляет необходимые средства в Украину, Францию, Польшу и другие европейские страны, сообщает Reuters.

Ан-225 «Мрия» транспортировал во Францию медицинские и защитные средства. ФОТО: Christophe JOBIC/SIPA/Scanpix

В мире коронавирус диагностирован уже у более 2,4 млн человек, COVID-19 и сопутствующие ей осложнения унесли жизни уже 170 000 человек. Крупнейшие очани заражения - США, Италия, Испания и Китай.

Самолет был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984−88 годах и разработан опытно-конструкторным бюро им. О. К. Антонова. Причиной постройки Ан-225 была необходимость создания авиатранспортной системы для проекта многоразового космического корабля «Буран». Изначально было заложено две машины, в настоящее время только один экземпляр находится в летном состоянии и эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines.

Размеры грузовой кабины: длина — 43 м, ширина — 6,4 м, высота — 4,4 м. Грузовая кабина самолета герметична, что значительно расширяет его транспортные возможности. Над грузовой кабиной на 2-й палубе — кабина для шести человек сменного экипажа и 88 человек, сопровождающих груз.

Самолет имеет возможность: перевозки грузов широкого назначения (крупногабаритных, тяжелых, длинномерных) общей массой до 250 т; внутриконтинентальной беспосадочной перевозки грузов массой 180—200 т; межконтинентальной перевозки грузов массой до 150 т; перевозки тяжелых крупногабаритных моногрузов массой до 200 т снаружи на фюзеляже. Самолет обладает вместительной грузовой кабиной, которая позволяет перевозить внутри фюзеляжа различные грузы, например: 16 десятитонных универсальных авиационных контейнеров УАК-10; 50 легковых автомобилей; моногрузы весом до 200 т (турбины, генераторы, автосамосвалы «БелАЗ», «Комацу», «Юклид» и т. п.).

Ан-225 «Мрия» ФОТО: GENYA SAVILOV/AFP/Scanpix