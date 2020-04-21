Вт, 21.04.2020
Мои искренние благодарность и уважение всем, кто понимает, что жизнеспособность бизнеса — это важно, но сейчас намного важнее здоровье людей. Керсти Кальюлайд
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  • Прямая трансляция: специалисты расскажут, что происходит в стране, и какую помощь можно получить в самоуправлениях

Прямая трансляция: специалисты расскажут, что происходит в стране, и какую помощь можно получить в самоуправлениях

Riigihalduse minister Jaak Aab. FOTO: Madis Veltman

ФОТО: Madis Veltman

Сегодня в 12.00 начнется традиционная пресс-конференция, в которой примут участие представитель Департамента здоровья, министр административного управления Яак Ааб и вице-канцлер по вопросам высшего образования и науки Министерства образования Индрек Рейманд.

Темы:

  • ситуация на данный момент и тестирование;
  • социальная помощь, предлагаемая местными самоуправлениями;
  • новый научный проект, связанный с коронавирусом.

Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.

Rus.Postimees.ee будет вести прямую трансляцию.

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