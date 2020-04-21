Прямая трансляция: специалисты расскажут, что происходит в стране, и какую помощь можно получить в самоуправлениях

Сегодня в 12.00 начнется традиционная пресс-конференция, в которой примут участие представитель Департамента здоровья, министр административного управления Яак Ааб и вице-канцлер по вопросам высшего образования и науки Министерства образования Индрек Рейманд.
Темы:
- ситуация на данный момент и тестирование;
- социальная помощь, предлагаемая местными самоуправлениями;
- новый научный проект, связанный с коронавирусом.
Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.
Rus.Postimees.ee будет вести прямую трансляцию.