Эксперт: рекордное падение цены на нефть значительного влияния на потребителя не окажет

По словам главного экономиста Luminor Тыну Пальма, большие колебания мировых цен на нефть в последние дни оказали более скромное влияние на потребителей, чем ожидалось. «Цены на нефть демонстрируют самое большое падение за 21 год, и ежедневное падение иногда бывает двузначным, опускаясь до отрицательных значений. В то же время на кошельке потребителя в ближайшее время это не отразится, поскольку помимо краткосрочных цен необходимо также учитывать будущие цены на сырую нефть. Они отражают тенденции и ожидания цен на сырую нефть сегодня лучше, чем краткосрочные отрицательные цены, и не подвержены краткосрочным тенденциям на финансовых рынках», – сказал Пальм.

Проще говоря, будущие цены на сырую нефть отражают фиксированную цену, по которой нефть можно покупать или продавать в будущем в течение определенного периода времени. Таким образом, производитель энергии, который важен для экономики, уже сегодня может зафиксировать свою цену продажи, что позволит ему меньше зависеть от рекордных колебаний цен на бирже. При этом такие цены могут существенно отличаться от сегодняшних биржевых цен.

По словам Пальма, возникла действительно небывалая ситуация, когда будущие цены на сырую нефть в США (WTI) в пределах одного месяца различаются в несколько раз. «Если производители и покупатели захотят хеджировать ценовой риск на финансовом рынке к лету, то для них цены все равно будут сегодня значительно выше, достигая 20 долларов за баррель. В то же время и будущие цены находятся под давлением, поскольку из-за коронавируса большая часть мирового транспорта в настоящее время находится в простое, а запасы нефти в это время увеличиваются», – сказал главный экономист Luminor.

Недавно заключенное соглашение ОПЕК+ ограничит поставки сырой нефти, но не ранее, чем с 1 мая. «Сокращения помогут снизить давление на дальнейшее снижение цен до некоторой степени, но на самом деле, на фоне перепроизводства, существует необходимость восстановления спроса, которому будут препятствовать временные простои, вызванные коронавирусом. В то же время первые позитивные признаки можно увидеть и в этом отношении, потому что, например, Германия объявила о постепенном возобновлении экономической деятельности в начале недели», – сказал Пальм.