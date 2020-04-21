Ученые выявили связь между загрязнением воздуха и смертностью от COVID-19

Израильский ученый Ярон Оген, работающий в данный момент в Германии, сравнивал спутниковые данные о загрязнении и потоках воздуха с информацией о смертности от новой коронавирусной инфекции в Италии, Франции, Испании и Германии.

Концентрация диоксида азота и слабый воздухообмен - факторы риска

Выяснилось, что показатели смертности значительны в тех районах, где уровень диоксида азота в воздухе высок, а воздухообмен слаб. Например, Северная Италия, Мадрид или Ухань в Китае окружены горами, поясняет Оген. Воздух в этих регионах остается более стабильным, а уровень загрязняющих веществ в атмосфере выше. Ученый полагает, что длительное загрязнение воздуха в указанных регионах, могло привести к ухудшению общего состояния здоровья людей, сделав их особенно восприимчивыми к коронавирусу.

Попадая в воздух, диоксид азота повреждает дыхательные пути человека. Уже давно известно, что он способствует многочисленным респираторным заболеваниям, а также болезням сердечно-сосудистой системы, вызывая изменения состава крови, в частности уменьшая содержание в ней гемоглобина.