Постоянно растет количество случаев причинения ущерба на парковках

На парковках в жилых районах зачастую ограничены как пространство для маневров, так и видимость, в результате чего аварии случаются чаще как при въезде на парковочное место, так и при выезде из него. Также можно случайно повредить припаркованный рядом автомобиль, задев его дверцей по причине ограниченного пространства и рассеянности. Мы часто торопимся на парковках, чтобы быстрее занять парковочное место или не мешать другим водителям, и поэтому нам приходится передвигаться с ограниченной видимостью. Важно сохранять спокойствие на парковке и выполнять необходимые маневры без спешки.

Парковка в не предусмотренном для этого месте может быть опасной.

Недостаток парковочных мест становится причиной парковки в не предусмотренных для этого местах, например, под деревьями или в зеленой зоне. Обратите внимание на тот факт, что парковка в зеленой зоне, помимо испорченного газона, также может повлечь за собой денежный штраф, так как согласно Закону о дорожном движении, там нельзя парковаться. Кроме того, рекомендуем не парковаться под деревьями. Из-за все более учащающихся штормов часто ломаются как крупные ветки, так и более старые деревья, которые могут причинить автомобилю очень серьезный ущерб.

С приходом теплой весенней погоды дети проводят все больше времени на улице. В разгар игры нередки ситуации, когда мяч со всего размаха влетает в машину, или же в нее врезается велосипедист. В результате может быть разбито боковое зеркало, или же на автомобиле появляются царапины. «В такой ситуации ущерб, случайно причиненный вашим ребенком, подлежит компенсации на основании договора страхования каско», - подтверждает Кяэрамеэс. В каждом договоре страхования оговорена сумма собственной ответственности, которую следует учитывать.

Авария, которая произошла на парковке - это страховой случай, который компенсируется на основании договора дорожного страхования. Тем не менее, также следует учитывать различные нюансы.

Дорожное страхование компенсирует причиненный вами ущерб другому автомобилю, однако ремонт вашего собственного автомобиля вы должны будете оплатить самостоятельно. К сожалению, зачастую невозможно определить виновника происшествия. «Если виновник скрылся, и свидетелей тоже нет, в этом случае невозможно компенсировать ущерб на основании договора дорожного страхования», - отмечает руководитель отдела разработки новых продуктов в области страхования автомобилей и оборудования Трийн Кяэрамеэс.