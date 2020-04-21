Стартует Виртуальный благотворительный забег Postimees в пользу Продуктового банка

Postimees приглашает принять участие в благотворительном забеге. Участники смогут выбрать дистанции в 5 и 10 километров, которые можно преодолеть бегом или шагом. Виртуальный забег состоится с 1 по 3 мая. Точное время и место дистанции участник может выбрать сам.
Из-за сложившейся на данный момент критической ситуации, многие семьи лишились дохода, у них возникают сложности даже с покупкой еды. Также по причине изоляции проблемой стала активность людей. Обе эти проблемы поможет решить благотворительный виртуальный забег, сборы которого пойдут в поддержку Продуктового банка. Забег также призван мотивировать людей снова вести активный и спортивный образ жизни.
«В нынешней ситуации число нуждающихся в помощи Продуктового банка растет каждый день. Это означает, что мы должны быть готовы каждый раз находить все больше и больше еды для раздачи. Любая поддержка сейчас критически важна. Мы очень рады, что Postimees совместно со SportID предложил идею такой весенней и оздоровительной благотворительной акции. Это простой способ внести вклад в благополучие общества, занимаясь спортом», - уверена руководитель по коммуникации и проектам Продуктового банка Лийна Пеяске.
Платформой для акции стал SportID. Регистрация на забег проходит здесь - postimees.ee/tulejooksma
Для участия в забеге нужно приобрести билет-пожертвование за 5, 10 или 25 евро.
«Благотворительный забег обращает внимание на две очень важные темы: взаимопомощь и поддержание активного образа жизни. Если люди еще не нашли мотивации для домашних тренировок, то во имя благотворительной цели мы все могли бы сделать этот шаг и отправиться на безопасную пешую прогулку или забег», - добавил исполнительный директор SportID Марти Соосаар.
Преодолев дистанцию, участник должен загрузить в среду SportID фото-подтверждение со своего смарт-устройства, которое показывает результат. Мероприятие проходит в среде SportID, участвовать могут все желающие. Участник может подтвердить свой результат с помощью смартфона, спортивных часов либо другим доступным способом.
Среди всех участников будут разыграны шесть дигитальных подписок на Postimees на полгода.
Организаторы просят участников забега придерживаться всех правил, установленных на время чрезвычайного положения. Соблюдайте дистанцию!
Дополнительная информация: postimees.ee/tulejooksma