Стартует Виртуальный благотворительный забег Postimees в пользу Продуктового банка

Из-за сложившейся на данный момент критической ситуации, многие семьи лишились дохода, у них возникают сложности даже с покупкой еды. Также по причине изоляции проблемой стала активность людей. Обе эти проблемы поможет решить благотворительный виртуальный забег, сборы которого пойдут в поддержку Продуктового банка. Забег также призван мотивировать людей снова вести активный и спортивный образ жизни.

«В нынешней ситуации число нуждающихся в помощи Продуктового банка растет каждый день. Это означает, что мы должны быть готовы каждый раз находить все больше и больше еды для раздачи. Любая поддержка сейчас критически важна. Мы очень рады, что Postimees совместно со SportID предложил идею такой весенней и оздоровительной благотворительной акции. Это простой способ внести вклад в благополучие общества, занимаясь спортом», - уверена руководитель по коммуникации и проектам Продуктового банка Лийна Пеяске.

Платформой для акции стал SportID. Регистрация на забег проходит здесь - postimees.ee/tulejooksma

Для участия в забеге нужно приобрести билет-пожертвование за 5, 10 или 25 евро.

«Благотворительный забег обращает внимание на две очень важные темы: взаимопомощь и поддержание активного образа жизни. Если люди еще не нашли мотивации для домашних тренировок, то во имя благотворительной цели мы все могли бы сделать этот шаг и отправиться на безопасную пешую прогулку или забег», - добавил исполнительный директор SportID Марти Соосаар.

Преодолев дистанцию, участник должен загрузить в среду SportID фото-подтверждение со своего смарт-устройства, которое показывает результат. Мероприятие проходит в среде SportID, участвовать могут все желающие. Участник может подтвердить свой результат с помощью смартфона, спортивных часов либо другим доступным способом.

Среди всех участников будут разыграны шесть дигитальных подписок на Postimees на полгода.