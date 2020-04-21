Галерея ⟩ Сием принес присягу перед парламентом и вступил в должность министра внешней торговли

«Рауль Сиэм стал частью правительства в сложное время, когда для долгой адаптации нет возможностей и необходимо сразу же приступать к работе, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Желаю новому министру инициативности и способности быстро вжиться в новую должность. Надеюсь, что вклад Сиема в его сфере в вывод Эстонии из вызванного COVID-19 кризиса будет эффективным. Также на нем лежит ответственность за развитие нашего электронного государства, поддержку отечественных предприятий на внешних рынках и привлечение в Эстонию зарубежных инвестиций».