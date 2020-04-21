Галерея ⟩ Сием принес присягу перед парламентом и вступил в должность министра внешней торговли

Сегодня Рауль Сием, вступивший в должность министра внешней торговли и информационных технологий, принес присягу перед Рийгикогу.
Вчера президент Керсти Кальюлайд по предложению премьер-министра Юри Ратаса назначила Рауля Сиема на должность министра внешней торговли и информационных технологий. Министр вступил в должность после принесения присяги перед Рийгикогу.
«Рауль Сиэм стал частью правительства в сложное время, когда для долгой адаптации нет возможностей и необходимо сразу же приступать к работе, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Желаю новому министру инициативности и способности быстро вжиться в новую должность. Надеюсь, что вклад Сиема в его сфере в вывод Эстонии из вызванного COVID-19 кризиса будет эффективным. Также на нем лежит ответственность за развитие нашего электронного государства, поддержку отечественных предприятий на внешних рынках и привлечение в Эстонию зарубежных инвестиций».
Консервативная народная партия Эстонии отозвала из состава своих министров в правительстве Каймара Кару. Согласно коалиционному договору, за политическое управление сферой внешней торговли и информационных технологий отвечает именно EKRE, которая предложила в качестве нового министра Рауля Сиема.