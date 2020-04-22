Пожар в доме оставил старика-инвалида без воды

Как рассказал Rus.Postimees читатель Сергей, у которого в этом доме проживают мать и лежащий без движения инвалид-отец, с утра не было никакой информации об отключении, и причина его оставалось неясной. Разбираться пришлось самому Сергею.

Дозвонившись до городских инстанций, он выяснил, что ночью в доме произошел пожар, повредивший трубу водоснабжения. Однако на время проведения ремонтных работ никто не позаботился о временном обеспечении водой. Больше всего его удивило поведение Спасательного департамента, который ответил по телефону, что это не их забота.

«Могли бы дать доступ к бакам спасательной машины или подключить гидрант, но мне сказали, чтобы я звонил в Eesti Energia, водоканал или куда-то еще», - говорит Сергей, который в итоге просто купил несколько пятилитровых канистр воды и отвез родителям в другой город.

Пресс-служба Спасательного департамента сообщила Rus.Postimees, что, по предварительной информации, пожар в подвале многоквартирного дома в Локса на улице Рохуайя, 9 мог начаться из-за короткого замыкания в подвале: во время пожара взорвалась центральная водопроводная труба, в результате чего в доме возникли перебои с водоснабжением и канализацией. В одном из подъездов также не было электричества.

«Спасательный департамент уведомил местное самоуправление о нарушении водоснабжения и канализации в здании, чтобы обеспечить подачу воды жителям дома. Далее этим вопросом занималось местное самоуправление», - уточнил пресс-секретарь Спасательного департамента Сильвер Куузик.

В свою очередь член правления ответственного паевого товарищества Loksa Haljastus Райк Саарт сказал, что перебои с водоснабжением в воскресенье продлились с полуночи до 14.30. Что касается обеспечения жильцов дома водой, он сказал, что в использовании водной цистерны не было смысла, к тому же, ночью большого потребления воды не наблюдается.

Сама по себе ситуация с временными перебоями в подаче воды - не редкость, да и несмотря на воскресный день ответственные службы разрешили ее в тот же день. Однако с учетом действующего чрезвычайного положения, когда нас отовсюду призывают соблюдать требования социального дистанцирования и как можно чаще мыть и дезинфицировать руки, не было бы правильнее для властей Локса и спасателей проявить внимание к жителям и сделать для них чуть больше?

Чиновники, однако, в своих ответах старательно избегают любых формулировок за рамками непосредственной компетенции:

«В случаях такого рода основная цель спасателей заключается в проведении спасательных работ, т.е. в спасении жизней и имущества, чтобы потери сводились к минимуму», - заявила пресс-служба Спасательного департамента.