Сдается ли вирус? Заболеваемость молодых не дает много поводов для оптимизма

В начале прошлой недели правительство договорилось о параметрах, по которым будут решать, смягчать ли ограничения или нет. Были названы семь параметров, но публично не объяснялось, каковые конкретные цифры, при которых начнется смягчение мер. Postimees предлагает обзор ситуации.
Консультирующая научный совет по чрезвычайному положению группа математиков из Тартуского университета во главе с профессором матстатистики Кристой Фишер и старшим научным сотрудником института химической и биологической физики Марио Кадастиком с начала кризиса в качестве добровольцев занимались моделированием эпидемии. Они используют для этого число тех, кто находится на больничном лечении, число находящихся на принудительном дыхании и число смертельных случаев. Количество пациентов, находящихся в больнице и на ИВЛ, также входит в параметры, используемые правительством.
Новый прогноз предположительно будет опубликован сегодня, но из сценариев прошлой недели видно, что в Эстонии эпидемия развивается, скорее, по оптимистическому сценарию. Лишь при взгляде на количество умерших бросается в глаза линия, идущая по среднему сценарию.
Это означает, что, если показатель заражения R в начальной фазе эпидемии был равен 2,5, т.е. один инфицированный мог в среднем заразить ее двух с половиной, то уже к 6 апреля это показатель упал до 1 и с прошлой недели стабильно держится на уровне 0,8. «Количество новых диагнозов и потребность в лечении пациентов от 50 лет и старше коррелируют между собой, но сейчас заметен спад и в этом сегменте. В то же время именно в Харьюмаа среди молодежи показатель заражения составляет около 1, т.е. в Харьюмаа эпидемия пока не вымирает. В то же время в остальной Эстонии этот показатель ниже единицы и вирус отступает», - сказал Кадастик. В то же время осложняет ситуацию то обстоятельство, что место жительства пациента фиксируется по регистру народонаселения, что в случае студентов, например, не обязательно соответствует реальному месту жительства.
Возрастная динамика новых диагнозов показывает, что в возрастной группе от 50 лет и старше заболеваемость явно идет на спад, но ученых беспокоит то обстоятельство, что среди молодежи она остается стабильной. «Если сейчас начать смягчать ограничения, больше всего передвигаться и общаться между собой будет именно молодежь, поэтому коэффициент заражения вновь может начать расти», - сказал Кадастик. Однако этого не показывает статистика больничного лечения, поскольку молодежь реже попадает в больницу.
Постепенно надо начинать лечить
После цифр, непосредственно касающихся эпидемии, рассматривается плановое лечение.
В середине марта правительство решило прекратить плановую работу в больницах. Через неделю обычную работу пришлось прервать и в частных клиниках. Больницы подошли к запрет по-разному. В Северо-Эстонской региональной больнице в апреле количество госпитализированных уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 20%.
В Клинике Тартуского университета с 16 марта по 12 апреля количество стационарных больных по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшилось на 40%. В то же время амбулаторных больных оказалось наполовину меньше, из них в свою очередь 60% были обслужены дистанционно. Примерно на столько же уменьшился объем лечения в Западно-Талиннской центральной больнице.
«Конечно, больницы действовали по-разному и исходили из уровня готовности номер 2, рассматривая, можно ли отложить лечение и хватает ли средств индивидуальной защиты, в некоторых больницах оснащенность была лучше», - сказал руководитель Больничной кассы Райн Лаане.
По словам заведующего отделением экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Василия Новака, сейчас к ним поступает практически столько же пациентов по скорой, сколько годом ранее. «К счастью, пока не приходится констатировать, чтобы пациенты были в каком-то худшем состоянии и их болезнь была более запущена. Чтобы сделать более точные выводы, необходимо провести исследование».
По словам ортопеда Мадиса Раху, работающего и в региональной больнице, и в частной клинике, отложенное лечение необходимо возобновлять потихоньку. Хирургию можно понемногу открывать, но в большой больнице возобновление амбулаторного приема в полном объеме может быть опасным, поскольку люди начнут собираться и вирус будет распространяться, если придет безответственный пациент или работник или же они не будут знать, что заражены.
Постепенное смягчение ограничений поддерживает и Лаане. «Мы могли бы начать, например, с того, чтобы женщина могла рожать вместе с близким, поскольку если мужчина и женщина были нос к носу до этого, они могли бы быть вместе и в роддоме. Курессаареская больница – совершенно иная история, там возобновление плановой работы займет больше времени».
Мог ли народ уже приобрести коллективный иммунитет?
Точного ответа на этот вопрос я, конечно, не знаю, но вообще сомневаюсь. Количество зараженных и переболевших выросло, но я не думаю, то с учетом бессимптомных больных было заметно, чтобы это как-то защищало популяцию. По моему мнению, на Сааремаа переболела пара процентов населения. Даже если предположить, что эта цифра в десять раз выше, уровень иммунитета составит менее 20%. Это очень оптимистичный подсчет, но даже этого недостаточно.
Месячный запас имеется
После ситуации с плановым лечением правительство рассмотрит «способность мер надежности», на эстонском это означает наличие средств индивидуальной защиты и способность постоянно их приобретать. Эти средства приобретают и сами больницы, однако государство проводит и централизованные тендеры, обязанность их проведения лежит на министре госуправления Яаке Аабе. «Семь самолетов с начала кризиса доставили защитное снаряжение в Эстонию. В том числе 4,84 млн хирургических масок, 1,65 млн респираторов FFP2, 25 000 масок FFP3, 6 млн пар перчаток, 110 000 защитных халатов, 89 000 пар очков, 50 000 защитных костюмов. Плюс такие мелочи, как покрытие для обуви и т.д.», - рассказал Ааб.
Снаряжение, приобретенное о централизованным тендерам, поступают повсюду, где идет борьба на передовой: в больницы, дома призрения, полицию, тюрьмы, госучреждения, соцработникам местных самоуправлений, одним словом, всем, где использует средства индивидуальной защиты в госсекторе и больницах.
«Обобщая, могу сказать, что месячные запасы у госсектора, больниц и других учреждений, оказывающих услуги здравоохранения – стоматологов, семейных врачей и т.д. – должны быть, но и снаряжение, прибывшее последними самолетами уже распределено», - сказал Ааб.
Моральная готовность терпеть ограничения сохраняется
Один из параметров касается моральной готовности терпеть ограничения. Под забавным наименованием подразумеваются исследования о том, готовы ли люди терпеть ограничения чрезвычайного положения и что они о них думают. Uru-Uuringute AS по заказу Госканцелярии провели уже пять таких исследований. Один из важнейших вопросов в них звучит так: как вы оцениваете уместность предпринятых мер – следует ли их изменить, по вашему мнению?
Если в начале чрезвычайного положения большая часть людей – более половины – считали, что меры необходимо, скорее или точно ужесточить, то согласно последнему исследованию, проведенному на прошлой неделе, таких ответивших было всего 27%. Целых 60% считают, что меры сейчас вполне адекватны и чуть более 10% считают, что их необходимо смягчить. Важно следить за тем, что, хотя желание смягчить меры пока еще не очень популярно, в народе мнение о необходимости этого усиливается.
Экономика плоха, но могло быть хуже
Экономическая ситуация при принятии решения о смягчении ограничений – тоже важный параметр, в то же время как его измерить – отдельный вопрос. Статистика – во многом оценивает задним числом. Например, ВВП высчитывается за квартал и публикуется через пару месяцев после его окончания. Часто этот показатель впоследствии нуждается в коррекции и приходится долго спорить, когда на самом деле начался экономический спад, когда он прошел, а иногда и о том, был ли он вообще.
В любом случае этот параметр не слишком полезен, если известно, что важное изменение произошло в последние две недели квартала и менее чем через месяц необходимо принимать решения. Поэтому вместо основного параметра, характеризующего состояние экономики, необходимо применять такие, которые значительно быстрее и позволили бы оценить текущую ситуацию и сделать краткосрочный прогноз. Один из таких показателей – происходящее на рынке труда, изменения которого различные ведомства публикуют теперь каждую неделю. Касса по безработице сообщает о количестве зарегистрированных безработных и ходатайств о компенсации зарплаты, Департамент статистики публикует свои данные о трудовых отношениях с недельной задержкой. Ситуация плохая, но могла быть хуже.
Относительно быстрый взгляд на некоторые аспекты экономики позволяют бросить и опросы6 один из наиболее распространенных, например, - индекс чувства уверенности предпринимателей. Его у нас высчитывает Эстонский институт конъюнктуры, во втором половине марта этот параметр резко ухудшился.
Палка о двух концах
Беседовавшие с Postimees ученые отметили, что сейчас отдельные шаги по выходу из кризиса можно предпринимать с исключительной осторожностью, учитывая, что каждое послабление означает немедленный рост заражения.
Хотя сегодня правительство должно объявить о первых шагах стратегии по выходу из коронакризиса, сейчас ясно, что полной свободы передвижения ждать не стоит. «В очень далекой перспективе мы должны будем жить с этим вирусом, это стало расхожей истиной», - констатировал президент Академии Наук Тармо Соомере. Это означает, что придется выбирать из двух зол. По словам президента Академии, важнейшим в ближайшие месяцы станет нагрузка на систему здравоохранения, которую нельзя перегружать.
«Если спросить теперь, с какого момента можно смягчать, то центральным станет то, чтобы послабления не перегрузили интенсивную терапию, и здесь важен не только этот печально известный показатель R0 (заражаемость, т.е. среднее количество зараженных одним человеком), но и то, в каких группах людей распространяется болезнь и как тяжело они ее переносят», - сказал Соомере.
Профессор физики ТТУ с начала кризиса следивший за заражением и моделировавший его Яан Калда отметил, что на данный момент низким уровнем заражения отличается Сааремаа (R0 ниже 1), в то время как в Харьюмаа он составляет около 1. Т.е. по крайней мере, на Сааремаа болезнь взята под контроль и если задумываться о смягчении мер, то в Харьюмаа об этом вероятно речь сейчас быть не должно.
«Единственное, с помощью чего можно было бы несколько ослабить меры, - если бы, например, ношение масок сделали обязательным, как это было сделано, например, в Литве», - сказал Калда.
По словам Тармо Соомере, глядя на опыт других стран, следует все-таки иметь в виду, что кое-где передвижение было ограничено куда более жестко и минимум в странах Центральной Европы их нынешнее ослабление означает, что они понемногу начинают приближаться к тем условиям, что существуют в Эстонии.
Говоря о возможностях различных послаблений, Соомере подчеркнул замечание географа Тийта Таммару, неоднократно звучавшее в дискуссиях Postimees и Академии Наук, согласно которому выход может происходить по отраслям, возрастным группам или географическими регионам.
В случае открытия по отраслям следует в первую очередь подумать о восстановлении экономики услуг, т.е. наиболее пострадавшего сектора.
«Если одна отрасль экономики закрыта слишком долго, ее восстановление будет куда более болезненным», - сказал Соомере, констатировав в то же время, что именно в экономике услуг контактов между людьми особенно много, т.е. опасность распространения вируса наиболее высока.
Если начать послабления с возрастных групп, следует иметь в виду тех, чья жизнь наиболее зависит от нынешних решений.
«Это те, кто сейчас оканчивают школы и университеты. Ни одна возрастная группа не должна пострадать больше, чем остальные, для тех, кто вступает в жизнь, получение диплома все же очень важно», - сказал Соомере.
Яан Калда подчеркнул, что настоящие школьные уроки разрешать нельзя, но, если соблюдать правило 2+2, можно подумать хотя бы о проведении консультаций перед экзаменами, также следует быть очень осторожными с открытием детсадов, чтобы люди могли все-таки ходить на работу.
В случае открытия по регионам критерием является возможность впоследствии легко изолировать конкретный регион, и здесь Соомере также привел в пример Сааремаа и Хийумаа.
«Следует задуматься, что важнее всего. Если острова не открывать совсем, то хотя бы немного, - сказал и живущий сейчас на Муху Яан Калда. – Сейчас Департамент полиции и погранохраны был очень жестким. Люди хотели бы привести в порядок свои деревенские дома, но не могут. В то же время люди могут ездить на работу в Латвию, а на Сааремаа-Хийумаа попасть не могут. Возможно, ограничения были логичными, пока число заболевших на Сааремаа было большим, но теперь оно снизилось, а экономика Сааремаа под серьезной угрозой».
По словам Соомере, в любом случае необходимо выбирать из двух зол.
«В любом случае всеобщее открытие всего сейчас было бы смешным. Вообще мы должны сейчас очень внимательно наполнять содержанием слово «постепенное», чтобы установить, открытие каких регионов и отраслей повлекло бы за собой наибольший эффект, - отметил он.