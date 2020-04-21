Сдается ли вирус? Заболеваемость молодых не дает много поводов для оптимизма

Моральная готовность терпеть ограничения сохраняется

Один из параметров касается моральной готовности терпеть ограничения. Под забавным наименованием подразумеваются исследования о том, готовы ли люди терпеть ограничения чрезвычайного положения и что они о них думают. Uru-Uuringute AS по заказу Госканцелярии провели уже пять таких исследований. Один из важнейших вопросов в них звучит так: как вы оцениваете уместность предпринятых мер – следует ли их изменить, по вашему мнению?

Если в начале чрезвычайного положения большая часть людей – более половины – считали, что меры необходимо, скорее или точно ужесточить, то согласно последнему исследованию, проведенному на прошлой неделе, таких ответивших было всего 27%. Целых 60% считают, что меры сейчас вполне адекватны и чуть более 10% считают, что их необходимо смягчить. Важно следить за тем, что, хотя желание смягчить меры пока еще не очень популярно, в народе мнение о необходимости этого усиливается.

Экономика плоха, но могло быть хуже

Экономическая ситуация при принятии решения о смягчении ограничений – тоже важный параметр, в то же время как его измерить – отдельный вопрос. Статистика – во многом оценивает задним числом. Например, ВВП высчитывается за квартал и публикуется через пару месяцев после его окончания. Часто этот показатель впоследствии нуждается в коррекции и приходится долго спорить, когда на самом деле начался экономический спад, когда он прошел, а иногда и о том, был ли он вообще.

В любом случае этот параметр не слишком полезен, если известно, что важное изменение произошло в последние две недели квартала и менее чем через месяц необходимо принимать решения. Поэтому вместо основного параметра, характеризующего состояние экономики, необходимо применять такие, которые значительно быстрее и позволили бы оценить текущую ситуацию и сделать краткосрочный прогноз. Один из таких показателей – происходящее на рынке труда, изменения которого различные ведомства публикуют теперь каждую неделю. Касса по безработице сообщает о количестве зарегистрированных безработных и ходатайств о компенсации зарплаты, Департамент статистики публикует свои данные о трудовых отношениях с недельной задержкой. Ситуация плохая, но могла быть хуже.

Относительно быстрый взгляд на некоторые аспекты экономики позволяют бросить и опросы6 один из наиболее распространенных, например, - индекс чувства уверенности предпринимателей. Его у нас высчитывает Эстонский институт конъюнктуры, во втором половине марта этот параметр резко ухудшился.

Палка о двух концах

Тармо Соомере ФОТО: Mihkel Maripuu

Беседовавшие с Postimees ученые отметили, что сейчас отдельные шаги по выходу из кризиса можно предпринимать с исключительной осторожностью, учитывая, что каждое послабление означает немедленный рост заражения.

Хотя сегодня правительство должно объявить о первых шагах стратегии по выходу из коронакризиса, сейчас ясно, что полной свободы передвижения ждать не стоит. «В очень далекой перспективе мы должны будем жить с этим вирусом, это стало расхожей истиной», - констатировал президент Академии Наук Тармо Соомере. Это означает, что придется выбирать из двух зол. По словам президента Академии, важнейшим в ближайшие месяцы станет нагрузка на систему здравоохранения, которую нельзя перегружать.

«Если спросить теперь, с какого момента можно смягчать, то центральным станет то, чтобы послабления не перегрузили интенсивную терапию, и здесь важен не только этот печально известный показатель R0 (заражаемость, т.е. среднее количество зараженных одним человеком), но и то, в каких группах людей распространяется болезнь и как тяжело они ее переносят», - сказал Соомере.

Профессор физики ТТУ с начала кризиса следивший за заражением и моделировавший его Яан Калда отметил, что на данный момент низким уровнем заражения отличается Сааремаа (R0 ниже 1), в то время как в Харьюмаа он составляет около 1. Т.е. по крайней мере, на Сааремаа болезнь взята под контроль и если задумываться о смягчении мер, то в Харьюмаа об этом вероятно речь сейчас быть не должно.

«Единственное, с помощью чего можно было бы несколько ослабить меры, - если бы, например, ношение масок сделали обязательным, как это было сделано, например, в Литве», - сказал Калда.

По словам Тармо Соомере, глядя на опыт других стран, следует все-таки иметь в виду, что кое-где передвижение было ограничено куда более жестко и минимум в странах Центральной Европы их нынешнее ослабление означает, что они понемногу начинают приближаться к тем условиям, что существуют в Эстонии.

Говоря о возможностях различных послаблений, Соомере подчеркнул замечание географа Тийта Таммару, неоднократно звучавшее в дискуссиях Postimees и Академии Наук, согласно которому выход может происходить по отраслям, возрастным группам или географическими регионам.

В случае открытия по отраслям следует в первую очередь подумать о восстановлении экономики услуг, т.е. наиболее пострадавшего сектора.

«Если одна отрасль экономики закрыта слишком долго, ее восстановление будет куда более болезненным», - сказал Соомере, констатировав в то же время, что именно в экономике услуг контактов между людьми особенно много, т.е. опасность распространения вируса наиболее высока.

Если начать послабления с возрастных групп, следует иметь в виду тех, чья жизнь наиболее зависит от нынешних решений.

«Это те, кто сейчас оканчивают школы и университеты. Ни одна возрастная группа не должна пострадать больше, чем остальные, для тех, кто вступает в жизнь, получение диплома все же очень важно», - сказал Соомере.

Яан Калда подчеркнул, что настоящие школьные уроки разрешать нельзя, но, если соблюдать правило 2+2, можно подумать хотя бы о проведении консультаций перед экзаменами, также следует быть очень осторожными с открытием детсадов, чтобы люди могли все-таки ходить на работу.

В случае открытия по регионам критерием является возможность впоследствии легко изолировать конкретный регион, и здесь Соомере также привел в пример Сааремаа и Хийумаа.

«Следует задуматься, что важнее всего. Если острова не открывать совсем, то хотя бы немного, - сказал и живущий сейчас на Муху Яан Калда. – Сейчас Департамент полиции и погранохраны был очень жестким. Люди хотели бы привести в порядок свои деревенские дома, но не могут. В то же время люди могут ездить на работу в Латвию, а на Сааремаа-Хийумаа попасть не могут. Возможно, ограничения были логичными, пока число заболевших на Сааремаа было большим, но теперь оно снизилось, а экономика Сааремаа под серьезной угрозой».

По словам Соомере, в любом случае необходимо выбирать из двух зол.

«В любом случае всеобщее открытие всего сейчас было бы смешным. Вообще мы должны сейчас очень внимательно наполнять содержанием слово «постепенное», чтобы установить, открытие каких регионов и отраслей повлекло бы за собой наибольший эффект, - отметил он.