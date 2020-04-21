Замена водительских прав застопорилась из-за правил чрезвычайного положения

«Срок действия водительских прав у меня закончился 12 апреля, и я не смог их продлить, потому что у меня нет медицинской справки, поскольку семейный врач сказал, что приемов сейчас не ведет. Ситуация тупиковая», - сказал Ааре Ира из Вильянди. Продлить медицинскую справку он должен был 24 марта, но семейный врач отменил прием. Доктор сказал, что прием сейчас остановлен и государство разрешило три месяца ездить, не продлевая водительские права. На запрос журналистов из Департамента шоссейных дорог ответили, что такой закон Рийгикогу все же не утвердил. По словам руководителя экзаменационного отдела департамента Тармо Ванамыйза, правительству было направлено предложение об изменении закона, согласно которому медицинские справки, срок действия которых истек во время чрезвычайного положения, не останавливали бы действия водительских прав, но когда закон изменят, сказать сложно.

По данным Ванамыйза, на прошлой неделе в Департамент шоссейных дорог поступили 1800 справок о здоровье, а это столько же, сколько поступало до введения чрезвычайного положения. Однако семейные врачи сейчас справки о здоровье не выдают и не продлевают. «Поступило решение сверху, чтобы ни одной справки сейчас не выдавать», - заверила вильяндиский семейный врач Марье Метсур-Бензель.

Sakala обратилась в Департамент здоровья с вопросом, почему, несмотря на отданное семейным врача распоряжение не выдавать справки о здоровье, они все же поступают в Департамент шоссейных дорог, но к концу вчерашнего рабочего дня ответ так и не пришел.

По словам Ира, сейчас царит полная неизвестность: «Я жду, что будет дальше: восстановят прием у врачей, и я попаду на него, или Рийгикогу примет решение, и я смогу со спокойным сердцем пока ездить. Если я попадусь, то буду виноват, поскольку в действительности я как бы езжу без прав». По словам главного специалиста отдела по связям с общественностью Лыунаской префектуры Керли Вирк, штрафы за права, срок действия которых истек во время чрезвычайного положения, все же не выписывают.

«Если срок действия прав завершился во время чрезвычайного положения, а продлить медицинскую справку невозможно, то в случае, если автомобиль остановят, полицейские принимают в учет сложившиеся обстоятельства, если у водителя не было других проблем, то права с истекшим сроком к штрафу не приведут».