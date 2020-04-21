Вопрос читателя: как чрезвычайное положение повлияло на работу ломбардов?

Отвечает эксперт по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Анне-Май Хелемяэ:

Что касается организации работы ломбардов, то на нее распространяется то же требование, что и на все магазины. Если ломбард имеет отдельный вход, он может быть открыт. Если ломбард находится на территории какого-либо торгового центра, он должен быть закрыт. Но у владельца или сотрудника есть право при необходимости прийти в ломбард.

При залоге вещи с потребителем заключается договор займа на основании Закона о долговом праве или договор залога на основании Закона о вещном праве. В договоре займа указываются сумма, проценты, число и срок займа. В договоре залога указывается заложенный предмет. Движимое имущество может быть обременено залогом таким образом, что заложенная вещь переходит во владение залогодержателя, а стороны заключают договор о распоряжении ручным закладом.

Так, потребитель передает вещь и получает за нее деньги (заем). Если однажды потребитель захочет вернуть заложенную вещь, ему придется выкупить ее в соответствии с установленной ломбардом ценой. Выкуп заложенного имущества не обязателен. Когда истекает срок действия договора о залоге, заемщику предоставляется преимущественное право выкупа заложенной вещи. Если заемщик не желает выкупать свое имущество, оно переходит к ломбарду и долг клиента таким образом списывается.

Важно различать выход из договора (расторжение договора) и выкуп заложенного имущества.

Желание потребителя расторгнуть договор на его условиях и вернуть заложенную вещь, в связи с тем, что сейчас в стране действует чрезвычайное положение, не является оправданным, так как как кредитор выполнил перед ним свои обязательства.

Если у потребителя есть желание, он может выкупить заложенное имущество в соответствии с условиями договора. Также ломбард предоставляет возможность продления договора, что в интересах клиента, так как ему дается больше времени на выкуп заложенной вещи.

В случае, если потребитель хочет выкупить заложенную вещь и вносит за нее плату, а ломбард сообщает, что из-за чрезвычайного положения не может вернуть залог, мы имеем дело с серьезным нарушением договорного обязательства со стороны ломбарда. Потребитель может отказаться от выполнения своих обязательств до тех пор, пока ломбард не выполнит свои или же не гарантирует их выполнение. При взаимном соглашении потребитель может отказаться от выполнения своего обязательства (отложить его), то есть не гасить вовремя кредит, если у потребителя есть достаточное основание полагать, что кредитор частично или иным ненадлежащим образом выполнит свое обязательство и такое неподобающее исполнение представляет собой серьезное нарушение договора (договора займа или договора залога).

Между сторонами возможны различные компромиссы. Например, срок погашения кредита продлевается до тех пор, пока кредитор не сможет выполнить свои обязательства, то есть вернуть заложенное имущество. Для этого потребителю необходимо представить в ломбард ясное и недвусмысленное заявление о намерениях и сообщить, что он заинтересован в заложенном имуществе, но без дополнительных процентов.

Если потребитель и ломбард не достигли соглашения в вопросе исполнения договора о займе, у первого есть право обратиться в Комиссию по рассмотрению потребительских споров (https://komisjon.ee) для разрешения возникшей ситуации.