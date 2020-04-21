Определен победитель конкурса идей памятника Георгу Отсу

По словам председателя жюри вице-мэра Вадима Белобровцева, «Муза» выделяется как классическим подходом, так и тем, что вписывается в городское пространство.

«Художественное оформление произведения многогранно – портрет Отса комбинируется с абстрактными динамическими формами. С точки зрения городского пространства, перед зданием Национальной оперы "Эстония" появится похожее на террасу собственное пространство», - объяснил решение жюри Вадим Белобровцев.

Место для установки памятника, которое, с одной стороны, подчеркивает архитектуру здания Национальной оперы в стиле югенд, и плотное и активное городское пространство с другой – стало настоящим вызовом для конкурсантов, превращая как архитектурно, так и скульптурно поиск желаемого решения в достаточно сложное задание. По этой причине жюри конкурса решило, что среди представленных на конкурс 11 работ не было ни одного эскиза, достойного второго и третьего места.

Специальной «премией покупки» (1000 евро) жюри отметило конкурсную работу «Баритон», чьими авторами стали скульптор Верго Верник и архитекторы Тойво Таммик и Андрес Мяги (OÜ AB Ansambel) и «Параллельные миры» - авторы Хиллар Викс, скульптор Айвар (Seaküla) Симсон и архитекторы Реэт Валк и Урве Контс (OÜ R. Valk Arhitektuuribüroo). Решения жюри было единогласным.

Георг Отс – один из известнейших и любимейших певцов в Эстонии; артист, чье творчество не утратило своей значимости даже в наше время.

«Важно продолжить работу над эскизом, чтобы на этапе осуществления замысла авторам удалось передать сходство с Отсом как личностью; взвесить также стоит и художественные возможности для того, чтобы скульптура лучше вписывалась в современность», - озвучил пожелания жюри вице-мэр Вадим Белобровцев.

Среди членов жюри, наряду с Вадимом Белобровцевым, были генеральный директор Национальной оперы «Эстония» Айвар Мяэ, руководитель Таллиннского департамента городского планирования Игнар Фьюк, руководитель Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Айн Валдманн, архитектор Михкель Тюйр, скульпторы Кирке Кангро и Эдит Карлсон и руководитель Общества Estonia Март Микк.

В связи с введенным в стране режимом чрезвычайной ситуации публичной церемонии награждения победителей проводиться не будет. С выставкой конкурсных работ можно ознакомиться виртуально.