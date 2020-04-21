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Российская чемпионка провалилась на допинге

MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 26, 2019: A sign on the building of the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA). The World Anti-Doping Agency's (WADA) compliance review committee is proposing a new series of recommendations to ban Russia's participation in sporting events. Alexander Shcherbak/TASS

ФОТО: Alexander Shcherbak/Alexander Shcherbak/TASS

 чемпионка России по велоспорту на шоссе Александра Гончарова, которая была дисквалифицирована на четыре года за применение допинга, сдала положительный тест на псевдоэфедрин и триамцинолон ацетонид.

Как сообщил Р-Спорт, положительным стал допинг-тест Гончаровой, который она сдала на чемпионате России по велоспорту на шоссе в многодневной гонке 19 августа 2019 года в Майкопе. Отстранение спортсменки будет отсчитываться с 9 сентября 2019 года.

"У нее еще есть возможность оспорить это решение", - сообщила РИА Новости заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Гончарова является чемпионкой России по велоспорту на шоссе и призером чемпионатов Европы в велоспорте на треке.

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