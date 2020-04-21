Российская чемпионка провалилась на допинге

Как сообщил Р-Спорт, положительным стал допинг-тест Гончаровой, который она сдала на чемпионате России по велоспорту на шоссе в многодневной гонке 19 августа 2019 года в Майкопе. Отстранение спортсменки будет отсчитываться с 9 сентября 2019 года.