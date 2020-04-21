Официальные ответы на повторяющиеся вопросы

На этой странице сосредоточены вопросы, связанные с коронавирусом и ответы на них, в которых рассмотрены различные жизненные ситуации – правила для людей и магазинов; информация о необходимости избегать заражения вирусом и пересечении границы; информация о том, куда обращаться, если вы остались без работы; информация о пособиях, документах, ходатайстве о виде на жительство, школьной жизни и кибербезопасности при работе дома; информация о свадьбах, похоронах и организации обращения с отходами, а также правила как себя вести на природе в нынешних обстоятельствах.