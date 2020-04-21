Вт, 21.04.2020
Крайне популистским звучит утверждение, что лучше бы каждому жителю Ида-Вирумаа, в том числе и детям, вручить в кризисное время по 1000 евро. Катри Райк

Официальные ответы на повторяющиеся вопросы

ФОТО: Слоган кампании

На этой странице сосредоточены вопросы, связанные с коронавирусом и ответы на них, в которых рассмотрены различные жизненные ситуации – правила для людей и магазинов; информация о необходимости избегать заражения вирусом и пересечении границы; информация о том, куда обращаться, если вы остались без работы; информация о пособиях, документах, ходатайстве о виде на жительство, школьной жизни и кибербезопасности при работе дома; информация о свадьбах, похоронах и организации обращения с отходами, а также правила как себя вести на природе в нынешних обстоятельствах.

Ответы были составлены различными ведомствами Эстонской Республики и содержат официальную информацию. Различные государственные ведомства постоянно обновляют вопросы и ответы, чтобы в свете имеющейся информации были доступны проверенные сведения, актуальные на данный момент. Источником материала является Коммуникационный центр Госканцелярии. Сборник информации содержит правильные и проверенные сведения, его круглосуточно обновляют, добавляют в него новые вопросы и ответы работники всех причастных ведомств. Материал создан в Коммуникационном центре Госканцелярии.

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