Официальные ответы на повторяющиеся вопросы

На этой странице сосредоточены вопросы, связанные с коронавирусом и ответы на них, в которых рассмотрены различные жизненные ситуации – правила для людей и магазинов; информация о необходимости избегать заражения вирусом и пересечении границы; информация о том, куда обращаться, если вы остались без работы; информация о пособиях, документах, ходатайстве о виде на жительство, школьной жизни и кибербезопасности при работе дома; информация о свадьбах, похоронах и организации обращения с отходами, а также правила как себя вести на природе в нынешних обстоятельствах.
Ответы были составлены различными ведомствами Эстонской Республики и содержат официальную информацию. Различные государственные ведомства постоянно обновляют вопросы и ответы, чтобы в свете имеющейся информации были доступны проверенные сведения, актуальные на данный момент. Источником материала является Коммуникационный центр Госканцелярии. Сборник информации содержит правильные и проверенные сведения, его круглосуточно обновляют, добавляют в него новые вопросы и ответы работники всех причастных ведомств. Материал создан в Коммуникационном центре Госканцелярии.