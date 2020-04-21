Когда на эстонских заправках появится бесплатное топливо? Никогда

Вчера на мировом нефтяном рынке произошло уникальное событие: стоимость майских фьючерсов на нефть американской марки WTI сначала снизилась до 0,01 доллара за баррель, а затем рухнула до минус 37,63 доллара за баррель. Такого обвала не было еще ни разу за всю историю фьючерсных торгов. Это значит, что участники рынка были готовы доплатить почти 40 долларов за баррель нефти, чтобы, образно говоря, кто-то другой не утащил их нефть со двора.

Поскольку цены на наших заправках частично зависят от стоимости нефти на глобальных рынках, у многих возник справедливый вопрос — когда же стоит ожидать падения цен на эстонских заправках.

Беглый опрос местных торговцев топлива показал, что, скорее всего, эстонскому потребителю от этих события не будет ни холодно, ни жарко. Член правления Alexela Аллан Вахт обратил внимание на то, что исторический спад затронул только американский индекс сырой нефти WTI (West Texas Intermediate). Если говорить простым языком — это произошло слишком далеко от нас, чтобы оказать какое-то влияние. В то же время Вахт предположил, что в мае на автозаправках жителей США могут приятно удивить цены на бензин и дизель. Все, что происходит на рынке нефти, не оказывает мгновенного влияния на отпускные цены.

Эстонские компании закупают топливо на нефтеперерабатывающем заводе в Роттердаме. В этом случае цены основываются на показателях индекса нефти марки Brent. И хоть вчера ее стоимость также снизилась, но цена не упала ниже 25 долларов. То есть о доплате остается только мечтать. Почему же Brent не обрушилась следом за WTI? По словам Вахта, причина в том, что торговля майскими фьючерсами нефти Brent завершилась еще на прошлой неделе, когда пандемия коронавируса не оказала столь серьезного влияния на мировой спрос. По мнению Вахта, если бы торги нефтью марки Brent завершились вчера, можно было бы ожидать существенного снижения ее стоимости.

Вахт подчеркнул, что не стоит ожидать, что цены не нефть будут также держаться ниже нуля и в июне, июле и в августе. Скорее, напротив, если добыча будет сокращаться, цены могут и вовсе пойти вверх. По этой причине продавцы топлива могут объяснить высокие цены на заправках тем, что цены на сырую нефть сильно колеблются, поэтому на рынке царит чувство неуверенности.

Руководитель отдела закупки топлива и логистики Olerex Антон Шафростин подтвердил, что поскольку в Европе торгуется сырая нефть марки Brent, произошедшая на американском рынке аномалия не окажет непосредственного влияния на эстонский рынок. «Тем не менее, ситуация интересная, поскольку падения цены ниже нуля вызвано перепроизводством, которое наблюдается по всему миру. Нефтехранилища переполняются, поскольку товар некуда девать. Поэтому приходится доплачивать при его продаже», - сообщил он.