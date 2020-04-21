В Белоруссии продолжают готовиться к проведению парада 9 мая

Складывающаяся в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам страны проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая. Такой ответ содержится в письме Министерства обороны страны за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина, передает NEWSru со ссылкой на РИА "Новости".
Письмо, в свою очередь, стало ответом на коллективную петицию против парада. Петиция с требованием запретить проведение парада в Минске и подготовку к нему появилась на сайте petitions.by 31 марта, под ней подписались 7,3 тысячи человек.
Авторы петиции среди прочего требовали "запретить проведение парада военной техники во избежание управления ею зараженных лиц и предотвращения чрезвычайных ситуаций, добровольно-принудительное участие работников государственных организаций в военном параде с целью создания массовки, отменить проведение репетиций почетного караула на территории Минска".
Также они предлагали на сэкономленные при отмене парада средства провести обход пожилых людей и особенно ветеранов и предоставить им необходимые медикаменты, закупить медицинские материалы для медучреждений, провести озеленение Минска и ремонт дорожного полотна.
Ответ Минобороны, датированный 16 апреля, также опубликован на этом ресурсе.
Министр Хренин уверен, что принимаемые меры обеспечивают "поддержание эпидемиологической обстановки в Вооруженных силах на должном уровне", указав на способность и готовность ВС "к выполнению любых задач, в том числе наращивания потенциала государства в борьбе с вирусными инфекциями".