В Белоруссии продолжают готовиться к проведению парада 9 мая

Письмо, в свою очередь, стало ответом на коллективную петицию против парада. Петиция с требованием запретить проведение парада в Минске и подготовку к нему появилась на сайте petitions.by 31 марта, под ней подписались 7,3 тысячи человек.

Авторы петиции среди прочего требовали "запретить проведение парада военной техники во избежание управления ею зараженных лиц и предотвращения чрезвычайных ситуаций, добровольно-принудительное участие работников государственных организаций в военном параде с целью создания массовки, отменить проведение репетиций почетного караула на территории Минска".

Также они предлагали на сэкономленные при отмене парада средства провести обход пожилых людей и особенно ветеранов и предоставить им необходимые медикаменты, закупить медицинские материалы для медучреждений, провести озеленение Минска и ремонт дорожного полотна.

Ответ Минобороны, датированный 16 апреля, также опубликован на этом ресурсе.