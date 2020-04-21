Литва продлит карантин на месяц, смягчив условия работы бизнеса

"На заседании правительства будет рассматриваться этот вопрос, есть предложение продлить его до 11 мая, на этом же заседании будут приняты решения о возобновлении некоторых видов деятельности, это будет связано с дальнейшим развитием услуг, бизнеса, в качестве примеров - уличные кафе, салоны красоты", - заявил премьер журналистам в сейме.

До пандемии коронавируса ЦБ Литвы прогнозировал в этом году рост экономики страны на 2,5%. Согласно обновленным прогнозам Центробанка, ВВП в зависимости от сроков карантина может сократиться в диапазоне от 3,4% до 20,8%. Минфин считает, что падение экономики Литвы в 2020 году по причине кризиса, вызванного распространением коронавируса, может достичь 7,3% при условии, что распространение вируса будет взято под контроль в первом полугодии. Если же распространение COVID-19 не будет остановлено к лету, сокращение ВВП составит не менее 10%.