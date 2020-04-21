Липкие письма и домогательства к несовершеннолетней: пострадавших от действий эстонской звезды могло быть несколько?

Известный эстонский актер, телеведущий и постановщик Венно Лоосаар обвиняется в сексуальном домогательстве к ребенку. Действительно ли легенда EVTV оказался волком в овечьей шкуре и домогался несовершеннолетних? Свою историю поведает Трийну, с которой актер и телеведущий, возможно, пытался флиртовать в 2012 году, когда девушке едва исполнилось 13 лет. Пострадавшая рассказала передаче Kuuuurija о том, что не дает ей покоя.
Венно окончил Таллиннский педагогический институт, с 2006 по 2013 годы служил в Эстонском кукольном театре. Он принял участие в записи такого количества эпизодов телепередач и театральных постановок, что не хватило бы передачи, чтобы озвучить этот список. На работах с его участием выросло несколько поколений.
Лоосаара обвинили в одном эпизоде сексуального домогательства. По данным дела, актер в одежде прижимался половыми органами к девочке, которой не было еще и десяти лет. У Лоосаара были также найдены 19 фотографий и четыре видеозаписи, предположительно с детским порно. Сам он отрицает любые домогательства к несовершеннолетним: «Меня обвиняют в том, что в период с 2014 по 2016 годы я в одном эпизоде, не установлено даже в каких числах, кого-то трогал. Но это неправда».
В середине марта с Катрин Луст связалась 21-летняя жительница Таллинна и рассказала о том, что произошло около восьми лет назад, когда ей было 12-13 лет. У героини этой истории, назовем ее Трийну, сохранилась переписка с Лоосааром c 2012 года.
«У меня нет к нему претензий, - говорит героиня передачи. - Мне было весело переписываться со звездой. Но это могло бы помочь тем, кого он трогал. Или кому он сделал больно».
Тем летом Трийну исполнилось 13 лет. Она вспоминает книжный магазин Apollo в ТЦ Solaris. По словам Трийну, тогда Лоосаар играл для детей какого-то интересного персонажа. В какой-то момент он приблизился к 13-летней девочке. «Я была с подружкой. У нас завязался разговор с актером. В конце он мне предложил работу. Это я помню. Мол, он актер, выступает. И поскольку я и сама ходила по кружкам, много выступала, то зашла речь о моих хобби. Выяснилось, что он знает моих тренеров. Работал с ними. Он показался надежным человеком», - рассказывает она.
В какой-то момент Венно Лоосаар якобы попросил 13-летнюю девочку написать на бумажке адрес ее электронной почты. «У него были мероприятия, где требовались помощники. Достать что-нибудь из ящика, удивить чем-нибудь. В общем, можно было помочь ему и было бы круто вместе поехать», - поясняет девушка. Пообщавшись с ней минут десять в книжном магазине, по ее словам, Лоосаар забрал бумажку с контактами и пообещал написать девочке, когда ему потребуется помощь. И вскоре она получила на свою электронную почту письмо, которое, как она утверждает, было от знаменитости.
«Начались странные разговоры со странного электронного адреса. Но я знала, что это он. Мы просто, как-то в магазине пересеклись, помахали друг другу, вроде даже говорили. И он написал потом, как здорово было увидеться. Я знала точно, что это он. И никто другой не может таким образом просто развлекаться», - утверждает она.
Трийну помнит, что впервые она встретилась с актером еще до начала учебного года. На выходных. Первое письмо от знаменитого актера пришло на e-mail 13-летней девочки уже через день после встречи - 2 сентября 2012 года. И несмотря на то, что письмо пришло с адреса eidekenekehrast, в качестве владельца значился Венно Лоосаар.
Завязалась переписка. Некоторые ее места выглядят довольно сомнительно, учитывая, что взрослый мужчина переписывается с девочкой-подростком. Так, например, они дурачились, воображая «войну вареньем»: «Дааа! Но тут много от варенья зависит. Например клюквенное не так сильно липнет. А с клубничным мы бы прилипли друг к другу. Так что, это очень рискованно. Или наоборот - хорошо». В другом письме адресант пишет девочке: «Мне было приятно тебя увидеть и немножко потрогать. Честное слово, посмотрел на тебя - и сразу улыбка появилась на лице. Я привык много работать. Но сейчас сбавляю обороты. Следующее мероприятие 15 сентября в Сууре-Яани. Поедешь со мной? Я хочу с тобой повидаться. И не только на мероприятии, а и просто так, когда будем оба свободны. Вдвоем».
Это письмо от него стало для Трийну последним. Если вначале, по словам девушки, ей это казалось развлечением, то теперь она стала бояться выезжать с артистом дальше Таллинна. Она больше не писала Венно. Последний также не написал ей больше ни строчки.
Возникает вопрос, почему Трийну все эти годы хранила письма? И их у нее было предположительно еще больше. Может, она с самого начала планировала их пустить в ход? «Я собрала подборку из писем с самым похабным содержанием. И сохранила их, что называется, на всякий случай. Чтобы было. И кажется, они пригодились», - признается она.
Трийну с самого начала была готова встретиться с Венно и его адвокатом с глазу на глаз. И в случае, если у Венно не сохранились письма, девушка была готова ему их показать. Вместе с IP адресами, по которым можно было установить, откуда их отправили. Но Лоосаар не согласился встретиться с ней, это ему посоветовал сделать и адвокат.
«Я позвонила и в полицию. На информационный номер. Ответил какой-то молодой человек. Но он ничего не знал об этом деле. Ни того, кто такой Венно Лоосаар, ни о самой истории. Он мне ответил что-то в духе "ты можешь отправить нам электронное письмо. Посмотрим, можем ли мы с этим что-то сделать"», - говорит Трийну.
Катрин Луст удалось связаться с Лоосааром в начале апреля, через некоторое время они встретились. Однако в ходе состоявшейся беседы тот отказался признать письма своими и заговорил о возможном взломе почты: «Лично я думаю, что это прокурор, который меня обвиняет. Это не самый лучший прокурор. Я больше склоняюсь, что все это сфабриковано прокуратурой. Ну или я не знаю». Передача пообщалась и с прокурором Арикой Алманн, которая занимается делом Лоосаара. Ответ обвинителя был коротким и конкретным: прокуратура не занимается фабрикацией доказательств.
Комментарий Велло Лоосаара
Должен сразу отметить, что мне незнакома женщина, которой я предположительно отправлял письма непристойного содержания. Я не могу на сто процентов заявлять, что не встречал этого человека. Или что я с ней не говорил. Поскольку по роду своей деятельности я встречаюсь с многими людьми. Среди них много детей и подростков. Но я точно не общался с ними на темы сексуального характера. Я могу заявить, что переписки, в которой меня обвиняют, не происходило. Я не видел этих писем, не видела их и моя защита. Нам их не показывали. Нам были представлены IP адреса. Но я считаю себя средним пользователем или даже ниже. Но в любом случае, мир IP-адресов мне незнаком. Поэтому я пообщался с теми, кто в этом вопросе более компетентен. И по их заявлениям, адреса, которые имелись у передачи Kuuuurija никак не связаны со мной и IP-адресами моих устройств.
К тому же, хочу напомнить, что год назад или даже немного больше, у меня дома прошел обыск, в ходе которого были конфискованы различные хранители данных. В их числе компьютер, ноутбук, планшет, внешний жесткий диск, CD и DVD диски, карты памяти. Их досконально изучили, была проведена экспертиза - что на них закачивалось, стиралось, удалялось. И то, в чем меня обвиняют, установлено не было. Должен заметить, что минувший год не был для меня легким. Особенно последние месяцы.
Сейчас ситуация такова, что из-за коронавируса проблемы возникли у очень многих людей. Мне повезло, я уже за несколько месяцев до этого почувствовал, что такое сидеть дома безработным. Само собой разумеется, что в связи с произошедшим у меня промелькнуло очень много разных мыслей. И одна из них, что вся эта история могла быть продумана прокуратурой и правоохранителями в отместку за то, что я про них наговорил эстонскому народу в январе в передаче Õhtu.
Возможно, я реагирую неадекватно. Но, так или иначе, я придерживаюсь мнения, что все это было раздуто, чтобы только усилить разразившийся вокруг меня в конце минувшего года скандал. Или же это связано с людьми, которые фигурируют в моем первом уголовном деле и которые также выступили после моего заявления в вечернем ток-шоу. Я не хочу воевать с журналистами, лаяться. На самом-то деле, посещение передачи Õhtu для меня не было радостным событием. Причина была ясной: я пошел, чтобы представить в эфире свою версию, в ответ на предъявленное мне прокуратурой обвинение.
Я очень надеюсь, что люди поймут, что во всей этой истории потерпевшими считаются моя семья, дети, близкие. И поэтому я старался в последнее время меньше фигурировать в СМИ. Не высовываться. Просто хотел дождаться, когда закончится судебное разбирательство и будет вынесено решение. Без разницы, какая и когда у меня была с кем переписка - я никогда не хотел кого-нибудь обидеть, домогаться. И хочу сейчас призвать: если есть еще кто-нибудь, кого я мог домогаться, обидеть или еще что-нибудь - будьте так добры, свяжитесь со мной или с моим адвокатом. Соберемся и разберем все. И если будет необходимость, то сделаем публичное заявление. Я по-прежнему считаю, что Эстония - это правовое государство. И вину у нас признает суд, а не СМИ. Это находится в компетенции суда.
Подробности смотрите в видео передачи Kuuuurija!