Липкие письма и домогательства к несовершеннолетней: пострадавших от действий эстонской звезды могло быть несколько?

Завязалась переписка. Некоторые ее места выглядят довольно сомнительно, учитывая, что взрослый мужчина переписывается с девочкой-подростком. Так, например, они дурачились, воображая «войну вареньем»: «Дааа! Но тут много от варенья зависит. Например клюквенное не так сильно липнет. А с клубничным мы бы прилипли друг к другу. Так что, это очень рискованно. Или наоборот - хорошо». В другом письме адресант пишет девочке: «Мне было приятно тебя увидеть и немножко потрогать. Честное слово, посмотрел на тебя - и сразу улыбка появилась на лице. Я привык много работать. Но сейчас сбавляю обороты. Следующее мероприятие 15 сентября в Сууре-Яани. Поедешь со мной? Я хочу с тобой повидаться. И не только на мероприятии, а и просто так, когда будем оба свободны. Вдвоем».

Это письмо от него стало для Трийну последним. Если вначале, по словам девушки, ей это казалось развлечением, то теперь она стала бояться выезжать с артистом дальше Таллинна. Она больше не писала Венно. Последний также не написал ей больше ни строчки.

Возникает вопрос, почему Трийну все эти годы хранила письма? И их у нее было предположительно еще больше. Может, она с самого начала планировала их пустить в ход? «Я собрала подборку из писем с самым похабным содержанием. И сохранила их, что называется, на всякий случай. Чтобы было. И кажется, они пригодились», - признается она.

Трийну с самого начала была готова встретиться с Венно и его адвокатом с глазу на глаз. И в случае, если у Венно не сохранились письма, девушка была готова ему их показать. Вместе с IP адресами, по которым можно было установить, откуда их отправили. Но Лоосаар не согласился встретиться с ней, это ему посоветовал сделать и адвокат.

«Я позвонила и в полицию. На информационный номер. Ответил какой-то молодой человек. Но он ничего не знал об этом деле. Ни того, кто такой Венно Лоосаар, ни о самой истории. Он мне ответил что-то в духе "ты можешь отправить нам электронное письмо. Посмотрим, можем ли мы с этим что-то сделать"», - говорит Трийну.

Катрин Луст удалось связаться с Лоосааром в начале апреля, через некоторое время они встретились. Однако в ходе состоявшейся беседы тот отказался признать письма своими и заговорил о возможном взломе почты: «Лично я думаю, что это прокурор, который меня обвиняет. Это не самый лучший прокурор. Я больше склоняюсь, что все это сфабриковано прокуратурой. Ну или я не знаю». Передача пообщалась и с прокурором Арикой Алманн, которая занимается делом Лоосаара. Ответ обвинителя был коротким и конкретным: прокуратура не занимается фабрикацией доказательств.

Комментарий Велло Лоосаара

Должен сразу отметить, что мне незнакома женщина, которой я предположительно отправлял письма непристойного содержания. Я не могу на сто процентов заявлять, что не встречал этого человека. Или что я с ней не говорил. Поскольку по роду своей деятельности я встречаюсь с многими людьми. Среди них много детей и подростков. Но я точно не общался с ними на темы сексуального характера. Я могу заявить, что переписки, в которой меня обвиняют, не происходило. Я не видел этих писем, не видела их и моя защита. Нам их не показывали. Нам были представлены IP адреса. Но я считаю себя средним пользователем или даже ниже. Но в любом случае, мир IP-адресов мне незнаком. Поэтому я пообщался с теми, кто в этом вопросе более компетентен. И по их заявлениям, адреса, которые имелись у передачи Kuuuurija никак не связаны со мной и IP-адресами моих устройств.

К тому же, хочу напомнить, что год назад или даже немного больше, у меня дома прошел обыск, в ходе которого были конфискованы различные хранители данных. В их числе компьютер, ноутбук, планшет, внешний жесткий диск, CD и DVD диски, карты памяти. Их досконально изучили, была проведена экспертиза - что на них закачивалось, стиралось, удалялось. И то, в чем меня обвиняют, установлено не было. Должен заметить, что минувший год не был для меня легким. Особенно последние месяцы.

Сейчас ситуация такова, что из-за коронавируса проблемы возникли у очень многих людей. Мне повезло, я уже за несколько месяцев до этого почувствовал, что такое сидеть дома безработным. Само собой разумеется, что в связи с произошедшим у меня промелькнуло очень много разных мыслей. И одна из них, что вся эта история могла быть продумана прокуратурой и правоохранителями в отместку за то, что я про них наговорил эстонскому народу в январе в передаче Õhtu.

Возможно, я реагирую неадекватно. Но, так или иначе, я придерживаюсь мнения, что все это было раздуто, чтобы только усилить разразившийся вокруг меня в конце минувшего года скандал. Или же это связано с людьми, которые фигурируют в моем первом уголовном деле и которые также выступили после моего заявления в вечернем ток-шоу. Я не хочу воевать с журналистами, лаяться. На самом-то деле, посещение передачи Õhtu для меня не было радостным событием. Причина была ясной: я пошел, чтобы представить в эфире свою версию, в ответ на предъявленное мне прокуратурой обвинение.

Я очень надеюсь, что люди поймут, что во всей этой истории потерпевшими считаются моя семья, дети, близкие. И поэтому я старался в последнее время меньше фигурировать в СМИ. Не высовываться. Просто хотел дождаться, когда закончится судебное разбирательство и будет вынесено решение. Без разницы, какая и когда у меня была с кем переписка - я никогда не хотел кого-нибудь обидеть, домогаться. И хочу сейчас призвать: если есть еще кто-нибудь, кого я мог домогаться, обидеть или еще что-нибудь - будьте так добры, свяжитесь со мной или с моим адвокатом. Соберемся и разберем все. И если будет необходимость, то сделаем публичное заявление. Я по-прежнему считаю, что Эстония - это правовое государство. И вину у нас признает суд, а не СМИ. Это находится в компетенции суда.