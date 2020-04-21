Покупателям жилья во время кризиса нужно предоставлять более гибкие условия

«Если в обычных условиях при поиске подходящего жилья у заинтересованных есть 14 дней для подтверждения бронирования, то сегодня мы продлили срок бронирования до 30 дней. По соглашению с клиентами мы готовы продлить и этот период, кроме того, мы индивидуально рассматриваем проблемы и потребности каждого покупателя жилья», — говорит Асави.

По ее словам, охватить продолжительность кризиса, его масштаб и последствия сегодня еще невозможно, и, конечно, это сделало покупателей жилья осторожными. «Мы полностью понимаем это и идем навстречу покупателям жилья, чтобы в свете сегодняшней нестабильности им не пришлось отказываться от своей мечты», — говорит она.

По ее словам, YIT приняло решение пойти клиентам навстречу, предложив дополнительные бонусы. «Например, мы решили продавать большую часть своих новых квартир вместе с кухнями и интегрированной кухонной техникой — так клиент сможет сразу переехать и не должен покупать что-то на время, так как изготовление мебели ввиду чрезвычайного положения может быть сильно нарушено, а сроки доставки предугадать невозможно», — добавила она.

По ее словам, многих заинтересованных в новом жилье обнадеживает также то, что, в отличие от многих застройщиков, YIT не требует от клиентов платы за бронирование.