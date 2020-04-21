Покупателям жилья во время кризиса нужно предоставлять более гибкие условия

По словам директора отдела продаж и обслуживания клиентов YIT Eesti Ингрит Асави, в кризисные недели предприятие сделало условия договора для покупателей жилья более гибкими и предлагает заинтересованным в покупке клиентам дополнительное время и необходимую персональную поддержку, чтобы они смогли вновь обрести более твердую почву под ногами в этих неспокойных условиях.
«Если в обычных условиях при поиске подходящего жилья у заинтересованных есть 14 дней для подтверждения бронирования, то сегодня мы продлили срок бронирования до 30 дней. По соглашению с клиентами мы готовы продлить и этот период, кроме того, мы индивидуально рассматриваем проблемы и потребности каждого покупателя жилья», — говорит Асави.
По ее словам, охватить продолжительность кризиса, его масштаб и последствия сегодня еще невозможно, и, конечно, это сделало покупателей жилья осторожными. «Мы полностью понимаем это и идем навстречу покупателям жилья, чтобы в свете сегодняшней нестабильности им не пришлось отказываться от своей мечты», — говорит она.
По ее словам, YIT приняло решение пойти клиентам навстречу, предложив дополнительные бонусы. «Например, мы решили продавать большую часть своих новых квартир вместе с кухнями и интегрированной кухонной техникой — так клиент сможет сразу переехать и не должен покупать что-то на время, так как изготовление мебели ввиду чрезвычайного положения может быть сильно нарушено, а сроки доставки предугадать невозможно», — добавила она.
По ее словам, многих заинтересованных в новом жилье обнадеживает также то, что, в отличие от многих застройщиков, YIT не требует от клиентов платы за бронирование.
«Если заинтересованный в покупке клиент считает, что его перспективы нестабильны, то его ни в коем случае нельзя принуждать проводить невыгодную сделку в страхе потери платы за бронирование. Жилье — это нечто личное, это часть самого себя, его потеря может стать очень травмирующим психику опытом. Во время кризиса мы хотим оказать своим клиентам максимальную поддержку, чтобы еще более персональной, чем прежде, консультацией помочь им найти безопасное решение для финансирования своей покупки», — объяснила она.