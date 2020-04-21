Галерея ⟩ Если вы считаете этот предмет подозрительным, обязательно звоните 112

2020 год принес Восточно-Эстонской группе разминирования в три раза больше работы по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 20 апреля, на счету группы разминирования Восточного региона 107 происшествий, из которых 94 связаны с боеприпасами. Боеприпасы находят в лесах, во дворах жилых домов и на побережье.
По словам руководителя Восточно-Эстонской группы разминирования Рауно Райдлоо, из-за бесснежной зимы по сравнению с прошлым годом саперам пришлось выезжать на вызовы в три раза чаще. Так, к 15 апреля прошлого года происшествий было всего 31.
«В текущем году мы обезвредили 379 единиц взрывоопасных предметов, в противовес 51 единице в прошлом году, что в семь раз больше», - рассказал Рауно Райдлоо.
Подавляющее большинство вызовов, связанных с обнаружением боеприпасов, объясняется тем, что некоторые места восточного региона были местами интенсивных боев во время Второй мировой войны.
«Это, конечно, не аксиома, поскольку взрывоопасные предметы продолжают находить и в самых необычных местах – на морском побережье, в старых колодцах, прудах, озерах, на крышах, в подвалах, на полях – этот список можно продолжать и дальше», - утверждает руководитель Восточно-Эстонской группы разминирования.
Вдобавок к тому, что у местной группы разминирования много работы на своей территории, они выступают как помощники в больших операциях по всей Эстонии. Так, к примеру, они помогали коллегам в операции по уничтожению немецкой авиабомбы весом 250 кг, найденной в Ярвамаа.
Саперы обращают внимание: первое, что необходимо сделать в случае обнаружения подозрительно похожего на снаряд предмета, это ни в коем случае не прикасаться к нему и не пытаться сдвинуть с места. Если он обнаружен в ходе садовых работ, нельзя продолжать его выкапывать, поднимать с земли, начинать осматривать и прочее. Второе – предупредите окружающих людей о возможной опасности и не позволяйте приближаться к подозрительному предмету. И как можно скорее дайте знать в Центр тревоги по номеру 112, где вам обязательно подскажут, какими должны быть ваши дальнейшие действия. Обычно звонящего сразу соединяют с саперами.
Саперы подчеркивают: никто не станет смеяться или наказывать вас, если вы перестраховались и сообщили о снаряде, который оказался вовсе не снарядом. Вы и не должны знать, боеприпас это или нет. Если вы считаете этот предмет подозрительным, обязательно звоните. Лучше перестраховаться.
Боеприпасы могут быть различного размера и выглядеть по-разному. В основном в Эстонии находят мины, ручные гранаты и снаряды. Также в Эстонии были найдены и обезврежены несколько авиационных бомб и обнаружены взрывчатые вещества.