Галерея ⟩ Если вы считаете этот предмет подозрительным, обязательно звоните 112

По словам руководителя Восточно-Эстонской группы разминирования Рауно Райдлоо, из-за бесснежной зимы по сравнению с прошлым годом саперам пришлось выезжать на вызовы в три раза чаще. Так, к 15 апреля прошлого года происшествий было всего 31.

«В текущем году мы обезвредили 379 единиц взрывоопасных предметов, в противовес 51 единице в прошлом году, что в семь раз больше», - рассказал Рауно Райдлоо.

Подавляющее большинство вызовов, связанных с обнаружением боеприпасов, объясняется тем, что некоторые места восточного региона были местами интенсивных боев во время Второй мировой войны.

«Это, конечно, не аксиома, поскольку взрывоопасные предметы продолжают находить и в самых необычных местах – на морском побережье, в старых колодцах, прудах, озерах, на крышах, в подвалах, на полях – этот список можно продолжать и дальше», - утверждает руководитель Восточно-Эстонской группы разминирования.

Вдобавок к тому, что у местной группы разминирования много работы на своей территории, они выступают как помощники в больших операциях по всей Эстонии. Так, к примеру, они помогали коллегам в операции по уничтожению немецкой авиабомбы весом 250 кг, найденной в Ярвамаа.

Саперы обращают внимание: первое, что необходимо сделать в случае обнаружения подозрительно похожего на снаряд предмета, это ни в коем случае не прикасаться к нему и не пытаться сдвинуть с места. Если он обнаружен в ходе садовых работ, нельзя продолжать его выкапывать, поднимать с земли, начинать осматривать и прочее. Второе – предупредите окружающих людей о возможной опасности и не позволяйте приближаться к подозрительному предмету. И как можно скорее дайте знать в Центр тревоги по номеру 112, где вам обязательно подскажут, какими должны быть ваши дальнейшие действия. Обычно звонящего сразу соединяют с саперами.

Саперы подчеркивают: никто не станет смеяться или наказывать вас, если вы перестраховались и сообщили о снаряде, который оказался вовсе не снарядом. Вы и не должны знать, боеприпас это или нет. Если вы считаете этот предмет подозрительным, обязательно звоните. Лучше перестраховаться.