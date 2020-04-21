Цена нефти Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 года

После своего исторического падения накануне, цена на нефть в начале торгов во вторник, 21 апреля, вновь вернулась в положительный диапазон. На азиатских рынках за баррель (159 литров) американского сорта WTI давали 1,10 доллара.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $19,65 за баррель, что на $5,92 (23,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.