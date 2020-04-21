Количество автомобилей на столичных улицах снизилось на треть, заполняемость автобусов значительно уменьшилась

По словам вице-мэра Андрея Новикова, с началом кризиса также существенно снизилось и количество пассажиров общественного транспорта: на данный момент оно остается стабильным, показывая минимальную тенденцию к росту.

«Несмотря на дополнительные меры по дезинфекции общественного транспорта, призываю горожан пользоваться личным транспортом, будь то автомобиль или велосипед», - сказал Андрей Новиков.

Вице-мэр добавил: несмотря на то, что сейчас проезд в общественном транспорте бесплатен для всех, количество пассажиров на линиях уменьшилось в среднем на 80%.