Количество автомобилей на столичных улицах снизилось на треть, заполняемость автобусов значительно уменьшилась

Из-за распространения коронавируса автомобильная нагрузка на городские улицы снизилась, по сравнению с концом марта и апрелем прошлого года, почти на 30%.
По словам вице-мэра Андрея Новикова, с началом кризиса также существенно снизилось и количество пассажиров общественного транспорта: на данный момент оно остается стабильным, показывая минимальную тенденцию к росту.
«Несмотря на дополнительные меры по дезинфекции общественного транспорта, призываю горожан пользоваться личным транспортом, будь то автомобиль или велосипед», - сказал Андрей Новиков.
Вице-мэр добавил: несмотря на то, что сейчас проезд в общественном транспорте бесплатен для всех, количество пассажиров на линиях уменьшилось в среднем на 80%.
Заполняемость городских линий, по сравнению с минувшей неделей, выросла на семи маршрутах: 15, 18, 18A, 30, 51, 55 и 73, и снизилась на четырех: 53, 66, 67 и 68. По словам Андрея Новикова, город может регулировать заполняемость, используя вместо обычных автобусов сдвоенные. Также вместо трамваев типа KT4 используются трамваи типа KT6. Таллинн следит за ситуацией и в случае необходимости готов повысить пропускную способность на нужных маршрутах.