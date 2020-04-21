Продажи машин в Европе рухнули более чем на 50%

Причиной обвала рынка стала эпидемия коронавируса, которая стала причиной падения спроса и закрытия автозаводов на карантин. Больше всего продажи машин упали в странах ЕС, которые находятся в лидерах по числу заражений коронавирусом: в Италии рынок сократился на 85,4%, во Франции – на 72,2%, в Испании – на 69,3%. По итогам квартала продажи машин в этих странах упали на 35,5%, 34,1% и 31% соответственно. При этом падение рынка в марте было зафиксировано во всех странах (в Финляндии продажи упали на символические 0,9%), а по итогам квартала рост продаж показали только Литва и Кипр (на 5,2% и 5% соответственно).