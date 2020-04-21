Продажи машин в Европе рухнули более чем на 50%

В марте 2020 года в странах Евросоюза (без учета Великобритании) зарегистрировали 567,3 тыс. новых автомобилей, что на 55,1% меньше, чем в марте 2019 года (1,26 млн новых машин). Об этом говорится в отчете Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA). По итогам первого квартала количество регистраций новых машин упало на 25,6% и составило 2,48 млн, пишет Newsru.
Причиной обвала рынка стала эпидемия коронавируса, которая стала причиной падения спроса и закрытия автозаводов на карантин. Больше всего продажи машин упали в странах ЕС, которые находятся в лидерах по числу заражений коронавирусом: в Италии рынок сократился на 85,4%, во Франции – на 72,2%, в Испании – на 69,3%. По итогам квартала продажи машин в этих странах упали на 35,5%, 34,1% и 31% соответственно. При этом падение рынка в марте было зафиксировано во всех странах (в Финляндии продажи упали на символические 0,9%), а по итогам квартала рост продаж показали только Литва и Кипр (на 5,2% и 5% соответственно).
Как пишет издание Motor.ru, больше всего автомобилей в марте удалось реализовать группе Volkswagen (164,65 тыс. машин, -46,2%). За ней следуют концерн PSA (68,8 тыс. машин, -68,1%), Renault (55,65 тыс. машин, -64,7%), Hyundai (45 тыс. машин, -42,5%), BMW (43,4 тыс. машин, - 40,7%) и FCA (22,1 тыс. машин, -76,6%).
Напомним, в Китае из-за эпидемии коронавируса и строгих карантинных мер продажи машин в феврале рухнули почти на 80%, но по итогам марта рынок сократился "всего" на 41% по сравнению с прошлым годом. При этом мартовские продажи некоторых компаний в Китае и вовсе стали рекордными, либо достигли прежнего уровня. В апреле эксперты прогнозируют существенный рост продаж машин в Китае по сравнению с мартом.
По прогнозу компании IHS Markit по итогам года мировой авторынок сократится на 12% - продажи машин составят 78,8 млн штук.