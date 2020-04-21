Водителям Lux Express сократили зарплату, автобусная фирма может попросить помощи у правительства

По словам исполнительного директора Lux Express Янно Ритсберга, компания рассматривает возможность обращения за поддержкой к правительству из-за потери международных перевозок, поскольку трансграничное движение восстановится значительно позже, чем движение внутри Эстонии.

Он также подтвердил, что предприятие стало пересматривать все свои расходы, передает Rus.ERR .

«Мы также временно сократили заработные платы. Компания обратилась к Кассе страхования от безработицы с ходатайством о пособии на выплату зарплат», - сказал Ритсбег, добавив, что компания Lux Express приостановила оказание международных услуг после введения чрезвычайной положения с 16 марта, а также сократила количество рейсов по внутренним маршрутам.