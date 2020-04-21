Водителям Lux Express сократили зарплату, автобусная фирма может попросить помощи у правительства

Автобусный перевозчик Lux Express временно снизил зарплату своим работникам и не исключает, что обратится к правительству с ходатайством о финансовой помощи.
По словам исполнительного директора Lux Express Янно Ритсберга, компания рассматривает возможность обращения за поддержкой к правительству из-за потери международных перевозок, поскольку трансграничное движение восстановится значительно позже, чем движение внутри Эстонии.
Он также подтвердил, что предприятие стало пересматривать все свои расходы, передает Rus.ERR.
«Мы также временно сократили заработные платы. Компания обратилась к Кассе страхования от безработицы с ходатайством о пособии на выплату зарплат», - сказал Ритсбег, добавив, что компания Lux Express приостановила оказание международных услуг после введения чрезвычайной положения с 16 марта, а также сократила количество рейсов по внутренним маршрутам.