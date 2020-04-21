Премьер Италии представит план поэтапного выхода страны из общенационального карантина

Правительство Италии на этой неделе представит план по поэтапному выходу страны из общенационального карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил во вторник премьер страны Джузеппе Конте.
"Ослабление мер должно происходить на основе хорошо продуманного и изложенного плана", - написал Конте на своей странице в Facebook.
Премьер отметил, что реализация плана, который он надеется представить до конца недели, начнется 4 мая.
Он добавил, что такой план предполагает соблюдение компаниями мер безопасности на рабочих местах, а также учитывает варианты развития событий при возвращении на рабочие места большого количества людей и их влияние на работу общественного транспорта, в особенности в часы пик.
Кроме того, Конте отметил, что ослабление ограничений повлечет риск увеличения темпов распространения заболевания, поэтому необходимо так подготовиться, чтобы иметь возможность сдерживать потенциальный рост количества заражений.
"Хотел бы я сказать: давайте откроем все. Немедленно. Начинаем с завтрашнего утра. Но такое решение было бы безответственным. Это привело бы к неконтролируемому росту числа заразившихся и свело бы на нет все приложенные нами усилия", - подчеркнул премьер.
Италия в марте ввела ограничения на передвижение граждан. В рамках мер по борьбе с коронавирусом в Италии не работают школы и университеты, закрыты рестораны, кафе и почти все магазины, приостановлена работа музеев, театров и кинотеатров.
Ранее в апреле Конте продлил эти меры до 3 мая.
Италия является одной из эпидемиологически неблагополучных стран. Она стоит на втором месте по количеству смертей пациентов с коронавирусом после США.
Согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 21 апреля в Италии с начала эпидемии диагностировали 181 228 случаев COVID-19, 24 114 человек с коронавирусом скончались.