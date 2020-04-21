Премьер Италии представит план поэтапного выхода страны из общенационального карантина

"Ослабление мер должно происходить на основе хорошо продуманного и изложенного плана", - написал Конте на своей странице в Facebook.

Премьер отметил, что реализация плана, который он надеется представить до конца недели, начнется 4 мая.

Он добавил, что такой план предполагает соблюдение компаниями мер безопасности на рабочих местах, а также учитывает варианты развития событий при возвращении на рабочие места большого количества людей и их влияние на работу общественного транспорта, в особенности в часы пик.

Кроме того, Конте отметил, что ослабление ограничений повлечет риск увеличения темпов распространения заболевания, поэтому необходимо так подготовиться, чтобы иметь возможность сдерживать потенциальный рост количества заражений.

"Хотел бы я сказать: давайте откроем все. Немедленно. Начинаем с завтрашнего утра. Но такое решение было бы безответственным. Это привело бы к неконтролируемому росту числа заразившихся и свело бы на нет все приложенные нами усилия", - подчеркнул премьер.

Италия в марте ввела ограничения на передвижение граждан. В рамках мер по борьбе с коронавирусом в Италии не работают школы и университеты, закрыты рестораны, кафе и почти все магазины, приостановлена работа музеев, театров и кинотеатров.

Ранее в апреле Конте продлил эти меры до 3 мая.

Италия является одной из эпидемиологически неблагополучных стран. Она стоит на втором месте по количеству смертей пациентов с коронавирусом после США.