В Эстонии в школьном учебнике английского языка обнаружили «российский Крым»

« Конгресс украинцев Эстонии выражает обеспокоенность ситуацией, когда ученикам эстонских школ предоставляется фальшивая информация относительно Украины и игнорируется территориальная целостность украинского государства. Конгресс обращается в Министерство образования с просьбой принять меры по исправлению данной ситуации, а также просит предотвратить повторение подобных случаев » , - говорится в письме, которое глава конгресса Вира Конык отправила на имя министра образования и науки Майлис Репс.

Директор выпустившего в 2018 году учебник издательства Studium Ааво Кенник сожалеет об инциденте, но уверяет, что речь идет о досадном недоразумении без злонамеренного умысла.

«Напечатанная карта была взята из свободного доступа, то есть она бесплатная. Поскольку в данном случае речь идет об учебнике по языку, то содержанию карты - ни в географическом, ни в политическом смысле - мы значения не придали», - объяснил он, как закралась эта ошибка, добавив, что Министерство образования просит провести полную замену учебников.