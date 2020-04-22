Дураков уколами не вылечишь и оружие покупать им не запретишь

В соцмедиа стали массово публиковаться конспирологические идеи и теории. Не новость, люди и раньше делились «доказательствами» существования «Зоны 51» и присутствия среди нас рептилоидов. Но дальше слов дело не шло.

Для тех, кому повезло пройти мимо главной теории заговора 2020 года, кратко расскажу: тысячи и тысячи людей верят, что Билл Гейтс создает вакцину, которая убьет большую часть человечества, а людей массово чипируют, чтобы управлять их сознанием (не обращайте внимание на явное противоречие). Более того, эти же люди верят в QAnon — теория о существовании сатанистского культа, в который входят мировые лидеры и миллиардеры типа Елизаветы II и Уоррена Баффета, а также звезды Голливуда. Адепты этого культа якобы похищают, насилуют детей и омолаживаются за счет адренохрома.

Тысячи людей, в том числе очень многие русскоязычные, оставляют комментарии в соцсетях Тома Хэнкса, Мадонны и Леди Гаги, что они убийцы, педофилы и должны сознаться в своих злодействах. Путина тоже туда приписывают, но «серьезных доказательств пока нет», говорят они. «Бузова тоже в Культе, у нее же таланта нет, а вон какой популярности добилась. Сразу понятно, откуда ноги растут», - пишут в комментариях в соцсетях. И так этот клубок ненависти и лжи всё растет и растет. Вы, возможно, удивитесь, но среди ваших друзей и знакомых точно найдутся те, кто верит во всё это и ставит лайки, просто они не афишируют вам свои убеждения.

Как вы понимаете, доказательств нет вообще, и все эти теории уже не один раз проверялись журналистами и писались сотни статей о том, что утверждения Дэвида Айка и Алекса Джонса — главных пропагандистов этих идей — основываются на неверно истолкованных, подтасованных или фейковых новостях и фактах. Facebook уже открыл отдел проверки фактов в новостях и постах, на Youtube блокируются видео о связи коронавируса с 5G. «Хорошо, меньше дезинформации», - думаю я. «Плохо, элита пытается скрыть правду!» - думают фанаты QAnon.

Но как писал мой любимый Ф. М. Достоевский: «Ведь если раз узнал истину и увидел ее, то ведь знаешь, что она истина и другой нет и не может быть, спите вы или живете». Поэтому люди продолжают верить, а тех, кто пытается их разубедить, — клеймят сторонниками сатанистов.

И так бы эта война «добра и зла» тихо и продолжалась в комментариях, но пришла пандемия. «Вот оно! Мы же говорили, что Гейтс нас всех убьет!» - закричали конспирологи и… побежали скупать оружие.

Если по всему миру били рекорды продажи туалетной бумаги, то в США рекорды побили магазины оружия. По данным издания Federal Times, в марте количество обязательных проверок покупателей оружия по базе данных ФБР составило 3,7 миллиона. Это самый большой показатель с момента запуска этой системы в США в 1998 году. По сравнению с мартом 2019 года этот показатель вырос на 80 процентов. Верящие в эту чепуху люди выходят на митинги с плакатами «Техас не примет метку Дьявола» (имеется в виду чипирование и вакцинация).

18 апреля. Люди в Техасе протестуют против закрытия границ США. На плакате помимо надписи «Техас не примет метку Дьявола» также призыв сдать правосудию Билла Гейтса, Майка Помпео, Джорджа Сороса и др. ФОТО: SERGIO FLORES/AFP

«Пора вооружаться, только так мы сможем спасти наши семьи и земли»,

- русских комментариев подобного содержания можно найти много под многими видео на Youtube о вышеописанной теории.

Пока мы закрывали глаза на этих «дурачков», которые верят во всякую чепуху, они распространяли свои убеждения. И если в США эти фанатики уже совершают преступления, причисляя себя к QAnon, в Европе пока относительно тихо. Пока что…

Почему же люди верят во всякую чушь и даже совершают из-за этого преступления? Статистика показывает, что конспирология особенно становится популярна на фоне кризисов, когда люди чувствуют себя наименее защищенными. Не понимая, как устроена экономика, политика и международные отношения (ведь это сложно), люди ищут простых объяснений и образ врага (ведь у коронавируса нет лица). А что может быть проще — чем поверить в некое зло в лице миллиардеров, которое хочет уничтожить человечество. Не зря говорят, самая большая нищета — невежество. Жаль только, что эти нищие не настолько бедны, чтобы не иметь возможности покупать оружие.