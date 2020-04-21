Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1289 тестов на вирус COVID-19, из которых 1,3 процента, то есть 17 тестов показали положительный результат. Три человека скончались.

Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной.

В ответ на обращение вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, ранее выразившего недовольство тем, что по улицам столицы в апреле ездят машины с шипованной резиной, и полиция, и Департамент шоссейных дорог сообщили, что рекомендация водителям не спешить с заменой зимних шин была правильной.

В Хаапсалу на старой автобазе женщины шьют черные мешки для трупов. Из Швеции поступил нестандартный заказ: шейте столько, сколько сможете.

Налогово-таможенный департамент обратился к предпринимателям с важным напоминанием.

После того, как Дания частично отменила ограничения, введенные месяц назад из-за пандемии коронавируса, в стране впервые открылись парикмахерские. Но попасть в них не так просто, потому что желающих постричься слишком много.

На прошлой неделе Северо-Эстонская региональная больница начала согласовывать детали плана выхода из кризиса, и прием пациентов постепенно восстанавливается до докризисного уровня.

Человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19, заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

В начале прошлой недели правительство договорилось о параметрах, по которым будут решать, смягчать ограничения или нет. Были названы семь параметров, но публично не объяснялось, каковы конкретные цифры, при которых начнется смягчение мер. Postimees предлагает обзор ситуации.

«Уже сейчас из-за коронавируса наша семья испытывает большие финансовые трудности. Предполагая, что в дальнейшем ситуация только ухудшится, мы с женой задумались о сдаче золота в ломбард. Подскажите, как во время чрезвычайного положения работают ломбарды? О чем надо знать, прежде чем туда идти?» - спрашивает читатель Rus.Postimees Николай.

По словам эстонских продавцов топлива, не стоит ожидать, что отпускная цена бензина или дизеля упадет до нуля или что торговцам и вовсе придется доплачивать клиентам.

Самоуправления собираются сократить зарплаты воспитателям, руководство страны просит повременить.

Водителям Lux Express сократили зарплату, автобусная фирма может попросить помощи у правительства.

Научный совет по борьбе с распространением коронавируса поддерживает ослабление обусловленных режимом чрезвычайного положения ограничений, прежде всего в части доступности врачебной помощи.

Россиян предупредили, что COVID-19 пойдет на спад только после заражения 80% населения.

В понедельник, 20 апреля, полиция получила сообщение из таллиннского района Мустамяэ, где на улице Акамеэмия 51-летний мужчина стрелял из пневматического оружия из окна и ранил 31-летнюю прохожую.

Сегодня Рауль Сием, вступивший в должность министра внешней торговли и информационных технологий, принес присягу перед Рийгикогу.