Коронавирус как часть той силы, что вечно хочет зла и совершает благо

«Мы живем в чрезвычайно интересные времена», — сказала российская писательница Людмила Улицкая в 2015 году на встрече с читателями в Таллинне. В середине марта, когда правительство впервые за всю историю нашей страны объявило чрезвычайное положение, мне вспомнилась эта фраза Улицкой. Тогда, пять лет назад, было куда менее интересно, но с 13 марта все бесповоротно изменилось и с тех пор продолжает меняться постоянно — жизнь разделилась на до и после. И непонятно, когда все вернется на круги своя и как будет, когда вернется. Мы бессильны перед коронакризисом, нам неизвестны его сроки и все последствия, но важно, какими мы из него выйдем, что приобретем и дадим другим.
Сейчас в городах так тихо, что сейсмологи слышат тончайшие вибрации Земли. И нам тоже стоит прислушаться — к себе, к другим, к миру… С введением чрезвычайного положения пришлось приспосабливаться не только к новому укладу жизни, но и к новому образу мыслей, новым чувствам и новым переживаниям. Как-то сразу выяснилось, что до 13 марта у нас все было, в общем-то, хорошо, — мы и не знали, что это были те самые старые добрые времена, пока они не закончились.
Столь вожделенное возвращение к привычной жизни тоже вызывает вопросы и не только с точки зрения экономики и здравоохранения. Для многих из нас карантин стал поводом найти в себе силы и посмотреть наконец на свою жизнь новыми глазами и оказаться лицом к лицу со своей правдой, какой бы она ни была. И в этом случае задаешься вопросом: к чему именно из прежней жизни нужно возвращаться, а что оставить в докарантинном прошлом и как это лучше сделать? Как не потерять свою свежеобретенную истину, которая всегда была где-то рядом, но никогда — так близко, как сейчас?
Пандемия как глобальная катастрофа и пандемия как источник любви изменит мир так, что мы забудем, каким он был прежде. Если уже не забыли. Наступило уникальное время для творчества, для осмысления и любви — к миру, к себе, к ближнему.
Хотя статистики на этот счет нет и быть не может, осмелюсь предположить, что столько актов альтруизма и добрых дел в мире не совершалось, возможно, уже много десятилетий. Пярнуская пиццерия поддерживает больных коронавирусом, жительница Тарту накормила работников станции скорой помощи, а Circle K предлагает всем сотрудникам скорой бесплатный кофе. Специализирующиеся на образовании компании безвозмездно помогают наладить обучение на дому, а студенты Художественной академии создали особое средство защиты для медработников — и это, конечно, лишь несколько примеров. Похожие новости приходят отовсюду, и начинаешь задумываться о том, что чрезвычайная ситуация подталкивает к тому, чтобы утешать, помогать, отдавать, и неважно, в каких объемах, — ни одно доброе дело не бывает маленьким. С евангельской точки зрения миллиард долларов, пожертвованный основателем Twitter на борьбу с вирусом, и несколько бесплатных пицц окажутся равноценными на чаше весов гуманизма.
Достоевский предупреждал о ничего не значащей абстрактной любви к человечеству, в записной тетради 1872-75 гг. он писал: «Кто слишком любит человечество вообще, тот, большею частию, мало способен любить человека в частности», а Иван Карамазов сказал это уже о себе в последнем бессмертном романе. Сегодня нам выпал шанс заменить эту бездеятельную условную любовь настоящей. Если вы хотите внести свою лепту, но не знаете, как именно это сделать, то в возможностях помочь сейчас недостатка нет. Во-первых, можно оказать поддержку (и это очень важно) Продуктовому банку, который сотрудничает с кризисными центрами, приютами, социальными центрами и другими некоммерческими организациями. Банк помогает тем, кто испытывает трудности, но, согласно действующим правилам, не получает поддержки от государства. Девятого апреля банк сообщил, что у его отделений по всей Эстонии не хватает продуктов, а число нуждающихся постоянно растет.
Как сделать пожертвование:
Получатель пожертвования: SA Eesti-Hollandi Heategevusfond (Eesti Toidupank)
Номер счета: a/a EE982200221049027713
Пояснение: Annetus
NB! Если вы хотите, чтобы ваше пожертвование пошло конкретному региональному Пищевому банку, то в строку пояснения впишите название соответствующего отделения (например: Jõgeva Toidupank).
Вы также можете сделать пожертвование, позвонив по номерам:
900 9010 (жертвуете 8€)
900 9005 (жертвуете 2€)
Можно сделать это и через платформу Armastan Aidata.
Еще одна важная платформа Covid-Help предназначена для тех, кто из-за коронавируса оказался в изоляции и нуждается в помощи. Посредством этой платформы волонтеры оказывают услуги по доставке еды и лекарств. Еще 21 марта там зарегистрировалось более 2000 добровольцев, можно примкнуть к ним (подробности здесь).
Потребление в коронавирусное лихолетье — отдельная история. Коронавирус пошатнул общество потребления не хуже Тайлера Дердена из «Бойцовского клуба». И если в финале ленты Финчера под песню группы Pixies рушились небоскребы, то у нас рушатся потребительские привычки: по магазинам не пройтись, в любимом кафе не посидеть, даже за продуктами лишний раз не сходить, а уж про куда-то слетать можно в ближайшее время просто забыть. Впрочем, главный оплот потребления — интернет-магазины — никуда не делся, и при желании лишние деньги можно оставить там.
Другой вопрос — а нужно ли? Самоизоляция подарила нам уникальную возможность пересмотреть свой образ жизни и привычки и убедиться в том, что очень многие вещи, на которые мы раньше с радостью тратили деньги, в общем-то, нам не нужны и можно отказаться от избыточных трат. Хотя в эпоху стимулирующих потребление социальных сетей сделать это куда сложнее, чем кажется. Самое время прийти к осознанному и этичному потреблению, в том числе спонсировать своими покупками не всемирно известные корпорации, а местных производителей. Поддерживать местное предпринимательство, особенно малое, важно не только в коронакризис, но и в менее смутные времена, и за время карантина это может стать новой хорошей привычкой.
Экономика страдает, природа оживает. Влияние коронавируса на экологию и окружающую среду — тема отдельная. Согласно прогнозам, впервые со времен финансового кризиса 2008-2009 гг. произойдет сокращение всех мировых выбросов и загрязнений. Китай, с которого началась вспышка вируса, снизил на четверть выбросы углекислого газа. Эта же тенденция наблюдается в Европе и США. Впрочем, этот повод для радости может оказаться эфемерным — высока вероятность того, что когда кризис закончится, предприятия быстро наверстают упущенное и в итоге окружающая среда пострадает даже сильнее, чем могла бы. Но надежда на то, что после эпидемии человечество станет серьезнее относиться к изменению климата, все равно есть, хотя бы потому, что распространение вирусов и губительные процессы в окружающей среде взаимосвязаны — ученые говорили об этом неоднократно.
И, конечно, нельзя забывать о главных героях пандемии — медработниках, которые каждый день рискуют своей жизнью ради других. Не так давно наткнулась в Инстаграме на циничное рассуждение о том, как им везет («и работу не рискуют потерять, и подзаработать могут»). Чтобы лучше понять, что выпало на их долю, достаточно прочитать хотя бы душераздирающий текст о работе будущей медсестры в инфекционном отделении Курессаареской больницы и не менее печальный обзор Би-Би-Си, в котором доходчиво объясняется, что, несмотря на защитные костюмы и маски, медперсонал — самая подверженная заражению группа и почему у многих из них болезнь протекает в наиболее тяжелой форме. Везет нам, что они у нас есть. Спасибо им и низкий поклон.