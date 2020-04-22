Коронавирус как часть той силы, что вечно хочет зла и совершает благо

Сейчас в городах так тихо, что сейсмологи слышат тончайшие вибрации Земли. И нам тоже стоит прислушаться — к себе, к другим, к миру… С введением чрезвычайного положения пришлось приспосабливаться не только к новому укладу жизни, но и к новому образу мыслей, новым чувствам и новым переживаниям. Как-то сразу выяснилось, что до 13 марта у нас все было, в общем-то, хорошо, — мы и не знали, что это были те самые старые добрые времена, пока они не закончились.

Столь вожделенное возвращение к привычной жизни тоже вызывает вопросы и не только с точки зрения экономики и здравоохранения. Для многих из нас карантин стал поводом найти в себе силы и посмотреть наконец на свою жизнь новыми глазами и оказаться лицом к лицу со своей правдой, какой бы она ни была. И в этом случае задаешься вопросом: к чему именно из прежней жизни нужно возвращаться, а что оставить в докарантинном прошлом и как это лучше сделать? Как не потерять свою свежеобретенную истину, которая всегда была где-то рядом, но никогда — так близко, как сейчас?

Пандемия как глобальная катастрофа и пандемия как источник любви изменит мир так, что мы забудем, каким он был прежде. Если уже не забыли. Наступило уникальное время для творчества, для осмысления и любви — к миру, к себе, к ближнему.

Хотя статистики на этот счет нет и быть не может, осмелюсь предположить, что столько актов альтруизма и добрых дел в мире не совершалось, возможно, уже много десятилетий. Пярнуская пиццерия поддерживает больных коронавирусом, жительница Тарту накормила работников станции скорой помощи, а Circle K предлагает всем сотрудникам скорой бесплатный кофе. Специализирующиеся на образовании компании безвозмездно помогают наладить обучение на дому, а студенты Художественной академии создали особое средство защиты для медработников — и это, конечно, лишь несколько примеров. Похожие новости приходят отовсюду, и начинаешь задумываться о том, что чрезвычайная ситуация подталкивает к тому, чтобы утешать, помогать, отдавать, и неважно, в каких объемах, — ни одно доброе дело не бывает маленьким. С евангельской точки зрения миллиард долларов, пожертвованный основателем Twitter на борьбу с вирусом, и несколько бесплатных пицц окажутся равноценными на чаше весов гуманизма.