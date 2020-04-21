Он сбежал, словно собака: Тони Фергюсон призвал Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру

Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был стать главным событием турнира UFC 249, который планировалось провести 18 апреля. В начале апреля российский боец сообщил, что останется на карантине в России из-за ситуации с коронавирусом, а его бой с Фергюсоном отменен. Было объявлено, что Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном заменит Гэтжи, однако впоследствии турнир был отменен.

"Я считаю, что ему пора уходить, что он, собственно, и сделал. Дело не в UFC, Хабиб понимает это сам. Он сбежал, словно собака с поджатым хвостом между дрожащих ног. В мире много всего происходит, и я надеюсь, что сейчас Хабиб со своей семьей и они в безопасности. Я надеюсь, что у них все хорошо. Когда речь заходит о семье, я никогда не пытаюсь никого оскорбить. Хочется верить, что у него есть возможность тренироваться", — приводит слова Фергюсона ESPN.