Рабочих мест все меньше, безработных все больше

Данные Кассы страхования от безработицы и Налогово-таможенного департамента показывают, что количество рабочих мест в Эстонии сокращается, а количество безработных и предприятий, столкнувшихся с проблемами выплаты налогов, увеличивается. В то же время видно и то, что предложенная государством компенсация по зарплатам, по крайней мере, изначально помогла избежать самого плохого, пишет Postimees.
По состоянию на воскресенье, в Эстонии было более 46 600 официально зарегистрированных безработных, что на 20 процентов больше, чем месяцем ранее и на 46 процентов больше, чем год назад. Во время чрезвычайного положения, введенного для ограничения распространения коронавируса, то есть с 13 марта, количество безработных выросло почти на 10 000 человек.
Большая часть новоиспеченных безработных прежде была занята в торговле и обслуживании клиентов, на втором месте стоит строительство, на третьем – сферы питания, размещения и организации мероприятий. Зарегистрированная безработица увеличилась во всех уездах, больше всего, то есть на треть в Таллинне и Харьюмаа, а также на Хийумаа, но еще больше она в Ида-Вирумаа (12,7) и несмотря ни на что быстро растет на маленьком Хийумаа (4,3).
Влияние компенсаций
Более четверти добавившихся на прошлой неделе безработных были сокращенные. И все же нельзя, по крайней мере пока, говорить о значительном увеличение коллективных сокращений. «Большого, массового сокращения сейчас нет, - сказал председатель правления Кассы страхования от безработицы Меэлис Паавель. – Отсюда можно сделать вывод, что примеренная в условиях чрезвычайного положения мера компенсации зарплаты оказала свое влияние». На прошлой неделе поступило более 1400 ходатайств, всего для более чем 5100 людей. Сейчас компенсация назначена почти 30 000 работникам на общую сумму более 24,5 миллиона евро: «Вероятнее всего мартовские ходатайства на сегодняшний день уже поданы». Не удовлетворены 38 ходатайств, представленные данные в которых не отвечают требования получения компенсации.
Как показывает и рост зарегистрированной безработицы, предприятия все же начали в марте уменьшать количество работников: по сравнению с февралем, по данным Налогово-таможенного департамента, в марте было на 5300 рабочих мест меньше. Тысяча рабочих мест исчезли в сферах размещения и питания (четырехпроцентный спад), практически столько же в обрабатывающей промышленности (однопроцентный спад) и в области строительством (двухпроцентный спад). По регионам больше всего рабочих мест исчезло в Ляэнемаа, Валгамаа и на Сааремаа.
Существенно затормозилась выплата налогов на рабочую силу. На данный момент декларации налогов на рабочую силу подали 89 000 предпринимателей. В целом в марте зарплатный фонд, по нынешним данным, был на два миллиона меньше, чем в феврале, хотя обычно мартовский зарплатный фонд был больше февральского. В то же время генеральный директор Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд добавил, что декларации могут еще поступить с опоздание.
На основании поданных деклараций, налоговая обязанность предприятий достигает 460 миллионов евро, из которых по состоянию на вчерашний день неуплаченными оставались 65 миллионов, то есть седьмая часть. Таким образом, неоплаченных налогов сейчас в восемь раз с хвостиком больше, чем в прошлом месяце.
Страдающий Сааремаа
В течение последних трех месяцев увеличивается количество предприятий, которые не заплатили задекларированные налоги: если в январе 98 процентов предпринимателей заплатили задекларированные налоги вовремя, то в марте это сделали только 83 процента предприятий. В то же время нужно учесть, что как минимум частично это изменение явно обусловлено решением Налогово-таможенного департамента остановить до окончания чрезвычайного положения начисление процентов по налоговым долгам.
Лайд также отметил, что управляемый им департамент не может определить, у скольких предпринимателей средства действительно закончились и на налоги просто ничего не осталось, а сколько использует ситуацию как возможность получить беспроцентный кредит. И все же явно прорисовываются направления экономики, где с уплатой налогов возникает значительно больше проблем.
Лайд сказал, что больше всего, около 70 процентов задекларированных налогов не заплатили предприятия размещения и питания: «По регионам больше всего неоплаченных налогов на Сааремаа и среди предприятий размещения острова».
Также заслуживает внимания то обстоятельство, что в марте деклараций подали на 4000 предприятий меньше, чем в феврале, и среди них были не только полочные фирмы и фирмы одного человека, но и сотни таких, в которых месяцем ранее платили больше чем 10 000 евро налога на рабочую силу.
Больше всего долгов по налогам растет в обрабатывающей промышленности, в оптовой и розничной торговле, а также в секторе информации и связи. «В обрабатывающей промышленности долг составляет 10 миллионов, в торговле чуть меньше и в ИТ – семь миллионов, - описал Лайд. – В промышленности бросаются в глаза машиностроение и обслуживание, а также строительство деревянных домов. В информации и связи много разговоров идет о СМИ».
Долги по налогам
Доля задекларированных и не выплаченных налогов по отраслям экономики
Размещение и питание 69,5%
Управление и вспомогательная деятельность 29,1%
Информация и связь 19,8%
Строительство 18,5%
Грузоперевозка и складское дело 17,9%
Оптовая и розничная торговля 17,8%
Иная деятельность по обслуживанию 17,5%
Профессиональная деятельность, наука и техника 16,2%
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 16,1%
Обрабатывающая промышленность 15%
Деятельность в сфере недвижимости 14,9%
Искусство, развлечения и свободное время 13,8%
Горная промышленность 8,5%
Здравоохранение и социальная опека 8,3%
Нет сектора 7,1%
Финансовая и страховая деятельность 3,7%
Водоснабжение, канализация, оборот отходов 3,6%
Электроэнергия, газ, снабжение насыщенного паром и кондиционированного воздуха 2%
Образование 1,4%
Общественное управление и государственная оборона 0%
Источник: Налогово-таможенный департамент