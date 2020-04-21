Рабочих мест все меньше, безработных все больше

По состоянию на воскресенье, в Эстонии было более 46 600 официально зарегистрированных безработных, что на 20 процентов больше, чем месяцем ранее и на 46 процентов больше, чем год назад. Во время чрезвычайного положения, введенного для ограничения распространения коронавируса, то есть с 13 марта, количество безработных выросло почти на 10 000 человек.

Большая часть новоиспеченных безработных прежде была занята в торговле и обслуживании клиентов, на втором месте стоит строительство, на третьем – сферы питания, размещения и организации мероприятий. Зарегистрированная безработица увеличилась во всех уездах, больше всего, то есть на треть в Таллинне и Харьюмаа, а также на Хийумаа, но еще больше она в Ида-Вирумаа (12,7) и несмотря ни на что быстро растет на маленьком Хийумаа (4,3).

Влияние компенсаций

Более четверти добавившихся на прошлой неделе безработных были сокращенные. И все же нельзя, по крайней мере пока, говорить о значительном увеличение коллективных сокращений. «Большого, массового сокращения сейчас нет, - сказал председатель правления Кассы страхования от безработицы Меэлис Паавель. – Отсюда можно сделать вывод, что примеренная в условиях чрезвычайного положения мера компенсации зарплаты оказала свое влияние». На прошлой неделе поступило более 1400 ходатайств, всего для более чем 5100 людей. Сейчас компенсация назначена почти 30 000 работникам на общую сумму более 24,5 миллиона евро: «Вероятнее всего мартовские ходатайства на сегодняшний день уже поданы». Не удовлетворены 38 ходатайств, представленные данные в которых не отвечают требования получения компенсации.

Как показывает и рост зарегистрированной безработицы, предприятия все же начали в марте уменьшать количество работников: по сравнению с февралем, по данным Налогово-таможенного департамента, в марте было на 5300 рабочих мест меньше. Тысяча рабочих мест исчезли в сферах размещения и питания (четырехпроцентный спад), практически столько же в обрабатывающей промышленности (однопроцентный спад) и в области строительством (двухпроцентный спад). По регионам больше всего рабочих мест исчезло в Ляэнемаа, Валгамаа и на Сааремаа.

Существенно затормозилась выплата налогов на рабочую силу. На данный момент декларации налогов на рабочую силу подали 89 000 предпринимателей. В целом в марте зарплатный фонд, по нынешним данным, был на два миллиона меньше, чем в феврале, хотя обычно мартовский зарплатный фонд был больше февральского. В то же время генеральный директор Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд добавил, что декларации могут еще поступить с опоздание.

На основании поданных деклараций, налоговая обязанность предприятий достигает 460 миллионов евро, из которых по состоянию на вчерашний день неуплаченными оставались 65 миллионов, то есть седьмая часть. Таким образом, неоплаченных налогов сейчас в восемь раз с хвостиком больше, чем в прошлом месяце.

Страдающий Сааремаа