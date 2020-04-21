В отличие от китайцев, мы пьем молоко в достаточных для иммунной системы количествах

«В Китае особый акцент делают на том, что нужно употреблять минимум 300-500 г молочной продукции в день. В таком случае находящиеся в молоке биоактивные компоненты оказывают полезное воздействие на иммунную систему человека. Жители Эстонии, любящие молоко, употребляют свыше 400 г молочной продукции в сутки, - сказала Лийна Киммель. - Бесспорно, молоко очень полезно с точки зрения пищевой ценности и содержит основные макро- и микроэлементы, но конечно, это не панацея».

«Молоко и молочная продукция – это прекрасные источники белка, они содержат витамин B2, витамин А, кальций и другие важные для человеческого организма элементы, - добавила Киммель. - Поэтому пить молоко и есть молочную продукцию полезно именно тем людям, которые употребляют в пищу продукты с низким содержанием белка. В этом случае их организм приобретает большую иммунную устойчивость, необходимую для борьбы с коронавирусом. Согласно утвержденным рекомендациям, в день следует употреблять три порции молочных продуктов».