Вт, 21.04.2020
Хочется поблагодарить президента за то, что в это трудное для страны время она готова делиться своими мыслями, помогать нам полезными, если не сказать яркими, идеями. Михаил Кылварт

Видео ⟩ Борис Гребенщиков спел о том, почему лучше не выходить за дверь

Борис Гребенщиков.

ФОТО: afisha.ru

Российский музыкант, находясь в самоизоляции за городом, запустил песенный цикл «Подношения интересному времени», передает РБК.

Гребенщиков ежедневно записывает на видео и публикует в соцсетях по одной песне. «Не выходи за дверь» — 21-я по счету. Не все композиции новые: музыкант уже исполнил песни «Дубровский» и «Сокол», а также те, что группа «Аквариум» играла десятки лет назад, — «Шары из хрусталя», «Письма с границы между светом и тенью».

Название новой песни отсылает к знаменитому стихотворению Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты» и посвящена актуальному состоянию общества на карантине.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ