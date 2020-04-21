Видео ⟩ Борис Гребенщиков спел о том, почему лучше не выходить за дверь

Гребенщиков ежедневно записывает на видео и публикует в соцсетях по одной песне. «Не выходи за дверь» — 21-я по счету. Не все композиции новые: музыкант уже исполнил песни «Дубровский» и «Сокол», а также те, что группа «Аквариум» играла десятки лет назад, — «Шары из хрусталя», «Письма с границы между светом и тенью».