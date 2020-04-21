Марина Кальюранд о своей работе в инфоцентре 1247: чувствуется, что жители Эстонии устали

«Я чувствую, что люди устали. Если после первых двух недель было чувство, что это скоро пройдет, то сейчас люди начинают бастовать», - рассказала Марина Кальюранд, объяснив, что жители Эстонии беспокоятся о своей зарплате, о своих бабушках и дедушках, которые сидят четыре недели дома и не выходят, они хотят поддержки или дополнительной информации о том, как смириться с этой ситуацией.