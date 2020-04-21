Марина Кальюранд о своей работе в инфоцентре 1247: чувствуется, что жители Эстонии устали

Депутат Европарламента Марина Кальюранд четыре недели работает оператором кризисного инфотелефона 1247. В последнее время популярность телефонной линии среди русскоязычного населения существенно выросла, и очень много звонков, на которые отвечает политик - на русском языке, пишет Rus.ERR.
«Я чувствую, что люди устали. Если после первых двух недель было чувство, что это скоро пройдет, то сейчас люди начинают бастовать», - рассказала Марина Кальюранд, объяснив, что жители Эстонии беспокоятся о своей зарплате, о своих бабушках и дедушках, которые сидят четыре недели дома и не выходят, они хотят поддержки или дополнительной информации о том, как смириться с этой ситуацией.
«Мы говорим им, что коронавирус не исчезнет, нам надо привыкнуть с ним жить», - отмечает депутат Европарламента, добавляя, что на разработку вакцины потребуется не меньше года, а нам надо вернуться к нормальной жизни, когда правительство позволит, но соблюдая всем известные правила.