Руководитель Департамента здоровья: очаги заражения возникают в трудовых коллективах и семьях. Таллинн в фокусе

«Разумно разделять Харьюмаа и Таллинн. В Харьюмаа ситуация стабильная и достигнуто состояние плато. А в Таллинне имеется небольшая тенденция роста, - сказала Юрило. – Сейчас мы можем говорить, что столичные очаги все же не так масштабны, как, например, случай сааремааского фестиваля, где заразились 25 или даже больше человек. Да, в одном таллиннском приюте был большой очаг, но в целом стали возникать очаги по месту работы». Это значит, что если кто-то из работников заболел, то через какое-то время в коллективе заразится следующий человек, после - кто-то из членов его семьи и так далее: «Основное заражение сейчас идет в семьях и на рабочих местах».

Генеральный директор Департамента здоровья заверила, что за развитием ситуации в Таллинне следят очень внимательно: «Таллинн в нашем фокусе, мы следим за происходящим там. Нужно быть очень осторожными, и это также является причиной, почему мы подчеркиваем необходимость уборки в многоквартирных домах. В Таллинне люди живут плотнее, и важно, как мы, например, ведем себя в магазине. Хочу выразить благодарность торговым предприятиям, которые отделили работников от клиентов перегородками, и раздали работникам перчатки».

Снова можно будет попасть к врачу-специалисту

С сегодняшнего дня в Эстонии начнут восстанавливать плановое лечение. Юрило сказала, что это не означает быстрого восстановления в полном объеме: «Постепенное восстановление планового лечения означает, что с людьми, которые были зарегистрированы на прием к врачу-специалисту, свяжутся из медицинского учреждения и договорятся о новом времени приема. Если у человека за это время (в период остановки лечения – ред.) возникло недомогание, то путь лечения пролегает через семейного врача. Семейный врач оценивает состояние здоровья пациента, и принимает взвешенное решение, ограничиться удаленной консультацией, или нужно более долгое плановое стационарное или амбулаторное лечение».

С восстановлением планового лечения увеличится риск внутрибольничного заражения. По словам Юрило, чтобы это предотвратить, ведется подготовка: «Вместе с медицинским руководством мы утвердили инструкцию восстановления планового лечения, которая дает направления, в которых поставщик медицинских услуг должен подумать при оказании услуги. Там приведены меры безопасности, связанные с поставщиком медицинских услуг: защитные средства, очистка поверхностей, избежание столпотворения в зале ожидания».

Для пациента меры зависят от того, в какой услуге он нуждается. Нужно сдать анализ, находиться в изоляции или достаточно заполнить декларацию здоровья, в которой будут показаны последние действия и потенциальные места заражения: «В случае общей анестезии или некоторых стоматологических процедур, мы, конечно, советуем заранее сдать анализы. Если человек окажется Covid-положительным, но нуждается в неотложной помощи, то поставщик медицинской услуги примет его в максимальном защитном снаряжении (маска- FFP3, защитный костюм и так далее)».

Эстония отлично занимается тестированием

Недавно Департамент здоровья провел среди медицинских работников выборочное тестирование, результаты которого порадовали: «Мы считаем его позитивным. Анализы, взятые на основе случайной выборки у медицинских работников, а это около 730 проб, в полном объеме оказались отрицательными. Мы провели исследование, поскольку нас беспокоили бессимптомные случаи, при которых у людей не было жалоб, но они оказывались Covid-положительными. На сегодняшний день, таких случаев больше всего у клиентов домов попечения. Это может быть связанно с иммунной системой находящихся там людей, которая слабее и не отвечает на вирус обычной реакцией. Не поднимается температура, не появляется кашель, вирус развивается бессимптомно».