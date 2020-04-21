Видео ⟩ Знаменитый парк Кекенхоф запустил виртуальный тур: он собирает тысячи просмотров

Обычно ежегодная выставка тюльпанов, которая проводится с 1857 года, привлекает тысячи посетителей, желающих увидеть настоящее чудо весеннего цветения. Кекенхоф является крупнейшим в мире луковичным цветочным садом и может похвастаться более чем 800 видами тюльпанов.

В этом году для показа были высажены семь миллионов луковиц этих цветов. Полюбоваться ими можно на официальном Youtube-канале парка Visit Keukenhof. Виртуальный тур 360-градусов уже посетили более 70 тысяч раз, если судить по статистике просмотров.