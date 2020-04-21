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Видео ⟩ Знаменитый парк Кекенхоф запустил виртуальный тур: он собирает тысячи просмотров

Кекенхоф, апрель 2020.

ФОТО: PPE/SIPA/PPE/SIPA

Кекенхоф — королевский парк цветов в Нидерландах, в этом году предложил полюбоваться морем тюльпанов, нарциссов и гиацинтов онлайн.

Обычно ежегодная выставка тюльпанов, которая проводится с 1857 года, привлекает тысячи посетителей, желающих увидеть настоящее чудо весеннего цветения. Кекенхоф является крупнейшим в мире луковичным цветочным садом и может похвастаться более чем 800 видами тюльпанов.

В этом году для показа были высажены семь миллионов луковиц этих цветов. Полюбоваться ими можно на официальном Youtube-канале парка Visit Keukenhof. Виртуальный тур 360-градусов уже посетили более 70 тысяч раз, если судить по статистике просмотров.

"Поскольку вы не можете посетить Кекенхоф прямо сейчас, мы решили доставить вам Кекенхоф", — сказал управляющий директор парка Кекенхоф Барт.

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